Un minúsculo partido alemán ofrece a Puigdemont ser su candidato en Europa

Elsa Artadi se perfila como la política que podría desbloquear la investidura en Cataluña, tras las presiones sobre Puigdemont para apartarse a favor de otro candidato sin problemas judiciales. El ex presidente continúa insistiendo en que debe ser él quien presida la Generalidad, pero este fin de semana podría dar vía libre a otra opción que facilite la formación de un gobierno catalán. A Puigdemont le tocaría continuar ejerciendo su papel para internacionalizar la causa catalana mientras se aclara su extradición, pero inesperadamente le ha surgido un plan B: según la agencia alemana DPA, el Partido Alemán de Centro (DZP) le ha ofrecido ser su cabeza de lista para las europeas del próximo año.

"Según expertos en derecho, Puigdemont puede presentar su candidatura al Parlamento Europeo, ya que la ley electoral establece que un ciudadano de la UE puede hacerlo en otro Estado miembro cuando tiene allí su residencia", dice la nota de prensa del DZP en la que anuncia su decisión, informa Europa Press.

Fuentes de JxCat se han apresurado a afirmar que Puigdemont rechazaría la oferta. "El presidente no ha hablado con este partido ni con ningún otro sobre su participación en las elecciones europeas", han asegurado. También han concluido que se trata de una iniciativa del partido alemán, pero que lo han hecho público "sin notificación previa" al expresidente.

"En caso de que se ofrezca oficialmente, el presidente la desestimará porque su prioridad no son las elecciones europeas, sino la recuperación de las instituciones catalanas y la consecución de la libertad en Cataluña", han afirmado.

Aunque pudiera parecer un favor para el ex presidente catalán, lo cierto es que es lo contrario: el partido, que se autodenomina el más antiguo de Alemania aunque no está tan claro, lleva desde 2004 sin presentarse a las europeas. Las veces en que sí lo ha hecho no ha logrado representación, con un porcentaje de voto que no ha superado en ningún caso el 0,1%.

El partido se jacta de ser el más antiguo de Alemania con su fundación en 1870 aunque hay matices: llegó a convertirse en uno de los partidos más importantes del país hasta su desaparición con la llegada del nazismo, pero tras la Segunda Guerra Mundial el grueso de sus dirigentes así como su ideario fueron absorbidos por la CDU. El nuevo partido de centro alemán tomó del antiguo poco más que el nombre, y aunque en los años cuarenta y cincuenta sí logró representación parlamentaria, se fue hundiendo en los años siguientes hasta su irrelevante posición actual. Se define como "cristiano" y "social".

Entretanto, la extradición de Puigdemont continúa en el aire. La Fiscalía de Schleswig-Holstein ha dicho este viernes, informa Efe, que sigue analizando "en todas direcciones" la orden española contra el expresidente catalán y que tardará aún "unos días" en presentar su escrito ante la Audiencia Territorial de ese estado federado alemán.

En declaraciones a Efe, la portavoz de la Fiscalía General de Schleswig-Holstein, Wiebke Hoffelner, explicó que la revisión a la que se está sometiendo la euroorden del juez Pablo Llarena llevará aún "unos días". La presentación de su escrito ante la Audiencia Territorial seguro que no se va a producir esta semana y "quizá tampoco la semana que viene", agregó la portavoz, aunque advirtió de que no se han fijado plazos o fechas de entrega concretas.

En este paso del proceso judicial prima "la minuciosidad sobre la velocidad", dijo sobre el retraso en los plazos. El tribunal se manifestó en un primer momento contrario a la extradición por rebelión y supeditó a nuevas pruebas la extradición por malversación. En una reunión con fiscales alemanes, representantes de la Fiscalía española aportaron nueva documentación sobre ambos delitos.