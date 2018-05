Errejón: doce meses para evitar el "fracaso Domènech"

Íñigo Errejón es el mejor candidato que tiene Podemos para las elecciones autonómicas de 2019 en la Comunidad de Madrid, extremo que reconocen abiertamente desde todas las familias del partido. Ni el "caso Bescansa", en el que se desveló un plan para acabar con Pablo Iglesias, ha hecho que el líder morado frene su candidatura. La razón es sencilla: no tienen otro perfil tan destacado para optar a este puesto.

El problema que se plantea ahora en la formación de los círculos es que, aunque Errejón es "lo mejor" que tienen para la Comunidad, ni con eso les sirva para obtener un buen resultado. El que fuera número dos de Podemos ha comenzado su andadura hacia la presidencia de la región en un clima turbio por tres razones.

Las encuestas pintan bastos para su partido. Las últimas publicadas por El Mundo y ABC les sitúan cuartos y con casi media docena menos de diputados de los que tienen actualmente en la Asamblea (27).

La segunda razón es la tensión que existe en la candidatura entre pablistas y errejonistas. Los primeros no comulgan con la número dos de la lista: Tania Sánchez y esperan que durante la votación de los inscritos del orden de esta lista, la exdirigente de IU sea relegada a un puesto menos destacado.

La tercera razón no es nueva. Se trata de la "beca" en la Universidad de Málaga. Tras meses con este tema enterrado, el máster de Cristina Cifuentes ha hecho que el PP resucite los problemas universitarios de Errejón.

No acabar como Domènench

Así las cosas, Errejón tiene exactamente un año para no convertirse en el nuevo Xavier Domènech. El catalán se marchó del Congreso para ser el "candidato bueno" de Cataluña En Comú Podem a las pasadas elecciones en Cataluña. Desde la formación de Pablo Iglesias confiaban en que superase con creces los 11 escaños del "decepcionante" Lluís Rabell en 2015, pero esto no sucedió. El "candidato bueno" se tuvo que conformar con 8 representantes en el Parlament. "Un fracaso", dijeron entonces representantes de la confluencia. No supieron liderar la "batalla del relato" ni "poner sobre la mesa los temas sociales".

Errejón no quiere perder ni uno de los 27 representantes de Podemos en la Cámara madrileña por lo que su campaña ya ha comenzado y durará casi el año que queda hasta las elecciones. Actos, visitas a pueblos, fiestas, eventos... un esfuerzo por sacar un buen resultado en la comunidad que provocará, eso sí, un importante perjuicio en el grupo parlamentario morado en el Congreso de los Diputados.

Un grupo escaso

Después del verano, Errejón dejará su acta. Con él se marcharán otros diputados como Tania Sánchez , que forma parte de su candidatura, pero también es posible que en esas fechas dejen el Congreso otros futuros candidatos autonómicos como es el caso de juez Juan Pedro Yllanes que se baraja como cabeza de lista para Baleares.

Al mismo tiempo, Podemos perderá durante unos meses a su líder, Pablo Iglesias, y a la portavoz, Irene Montero, que en septiembre serán padres de mellizos. La vuelta de las vacaciones será un momento crítico para la formación morada que comenzará el 2018 con algunos de los que han sido sus referentes fuera de la Cámara Baja.