Apología de ETA en TV3 con el asesino de un comerciante: "Ni me arrepiento ni pido perdón"

El etarra Josean Fernández, alias "Maguila", fue condenado por el asesinato de un comerciante, Rafael Vega, cuya esposa se suicidó tres meses después. La noche del sábado fue el protagonista de una laudatoria entrevista en el programa de TV3 "Preguntes Freqüents". No es la primera vez que la televisión autonómica catalana elogia a un terrorista.

Carles Sastre, asesino del empresario José María Bultó, fue calificado en una entrevista como "gran reserva del independentismo", pero no se recordaron sus crímenes. En el caso de "Maguila", la entrevistadora, Laura Rosel, sí que hizo mención al asesinato de Vega. "Tu estuviste 22 años en prisión por matar a un comerciante, Rafael Vega. ¿Es así?", pregunta Rosel. "Eso dice la policía", contesta Fernández. Ríen los dos.

En la entrevista el etarra se niega a mostrar el más leve atisbo de arrepentimiento y descarta por completo pedir perdón a las víctimas del terrorismo a pesar de que en dos ocasiones se jacta de ser "corresponsable" de los crímenes de ETA durante los treinta años que dice que estuvo ligado a la "organización".

Rosel le pregunta si ha pedido perdón a una víctima de Hipercor con la que se ha cruzado en el camerino y Fernández responde lo siguiente: "No, le he dicho que lo siento". El matiz es sustantivo. Dos preguntas después, el etarra suelta el siguiente discurso: "No, yo no he pedido perdón porque entiendo, ya lo he explicado alguna vez, que lo que yo hice y en el momento que lo hice, lo hice de una manera consciente. Lo hice porque entendía que en aquel momento tenía que hacerlo y no me he visto en la circunstancia de que nadie me haya dicho que tenga que pedir perdón ni nada parecido, pero también entiendo que no es algo que se deba pedir porque alguien lo exige sino que tiene que ser algo individual y que surja de uno mismo. En mi caso personal yo no tengo esa necesidad. He dicho lo siento. Soy corresponsable de todo lo que he podido hacer, pero hasta ahí".

¿Y en el caso del comerciante asesinado? Según Fernández, en aquella época "había un porcentaje considerable de lo que se llamaba en nuestra jerga los "chivatos" y aquella persona parece ser que pertenecía a ese ámbito. Sobre si se considera un asesino, Fernández no tiene dudas: "No. Era un militante activo de una organización y no he tenido ningún tipo de remordimiento".

"¿Banda u organización?"

A esas alturas de la conversación, la periodista inquiere por los motivos que impulsaron a Fernández para entrar en ETA y añade: "¿Cómo la tenemos que llamar, banda, organización?". En la respuesta, el terrorista hace una glosa de su propia figura y de la banda: "En mi caso fue una organización que en el momento en que yo entré fue consecuencia de un análisis político e ideológico. Yo llevaba años trabajando en la defensa de los derechos sociales y nacionales del pueblo vasco de diferentes maneras y vi que una de las maneras de aportar a ese proceso de lucha del pueblo vasco era ingresar en ETA".

La entrevistadora intenta ser incisiva y dice: "Para atentar contra personas...". Fernández replica en un tono visiblemente molesto: "No. ETA no es como se pretende decir una organización que surge para matar personas. ETA en su historia es una organización que surge en un momento con un componente más cultural que de otra índole... pasados unos años se empiezan a hacer acciones contra personas, básicamente contra policías, guardias civiles y miembros del Ejército español pero ETA no nace y hace sólo matar personas".

La periodista le pregunta también si no cree que el atentado de Hipercor o los asesinatos de Miguel Ángel Blanco y Ernest Lluch fueron un "error" y el etarra insiste en la actitud de reivindicar la historia criminal de la banda: "Me resulta un poco difícil entrar en esas categorías, ¿no? Es un hecho que ocurrió y ya está. No le va a aliviar a nadie el que yo diga que es un error o que ha sido un acierto".

Fernández insiste varias veces a lo largo de la entrevista en que no reniega de su pasado e incluso afirma que "ETA no ha sido derrotada porque se ha autodisuelto". Tampoco se arrepiente. "¿Arrepentirme, de nada. Siento las consecuencias derivadas de la situación que he vivido, pero no me arrepiento porque vuelvo otra vez a la misma. Lo hice conscientemente", afirmó. ¿Y pedir perdón? Todo lo contrario.

"Activistas y lucha armada"

El último comunicado de ETA ha dado paso en TV3 a una elaborada apología en la que se subrayan los crímenes de los GAL, la dispersión penitenciaria, los largos viajes y accidentes de tráfico de los familiares de los presos. Los terroristas son definidos como "activistas" de ETA, al terrorismo se refieren como "lucha armada" y los atentados eran "acciones" en informativos y tertulias de la televisión pública.

Las relaciones entre la televisión autonómica y la denominada "izquierda abertzale" son excelentes, al punto de que Arnaldo Otegi sale más en TV3 que en ETB. En los medios públicos catalanes y en los nacionalistas subvencionados, Otegi es un considerado un referente del pacifismo y es homenajeado con entrevistas a las que corresponde con encendidos elogios al proceso separatista.

El colofón, de momento, una entrevista masaje a un individuo que justifica la violencia y se niega a conceder a que la masacre de Hipercor fue, como mínimo, un "error" mientras la periodista pasa por alto todas y cada una de las barbaridades que profiere su invitado sobre las "acciones", los fines, los medios y la historia de ETA, esa "organización cultural", llega a afirmar Josean Fernández, "Maguila". El programa íntegro está colgado en la web de TV3