Andrea Levy vuelve a pedir que se "controle" a TV3: "Lo digo con total claridad"

Andrea Levy ha vuelto a pedir en Es la Tarde de Dieter de esRadio la intervención de TV3 tras nuevos ejemplos de sectarismo como la entrevista al etarra Josean Fernández. La dirigente popular, que ha comentado que hechos como estos le "hielan la sangre", ha denunciado cómo la televisión autonómica "se ha especializado en independentistas" mientras al resto "se nos margina".

"Si fuéramos a elecciones, habría que controlar la programación de TV3, lo digo con total claridad", ha dicho Levy, que ya se mostró en contra de que la aplicación del 155 hubiera dejado fuera al adoctrinamiento del ente público. Según la diputada popular, en los últimos dos años "se han triplicado los programas políticos", entregados a "unas productoras muy concretas". El resultado, "risitas con los etarras" e intentos de "ridiculización" de los constitucionalistas que acuden a la televisión.

"Yo espero y deseo un control sobre la neutralidad en el debate informativo en Cataluña", ha dicho Levy, que ha avanzado en Es la Tarde de Dieter que llevará al defensor del pueblo catalán el caso del periodista que llama a señalar a un menor porque su padre es guardia civil. "Voy a pedir que a este periodista se le impida ir a programas donde es contertulio habitual" en TV3 y Catalunya Radio, ha anunciado. "Se está señalando a niños", ha lamentado Levy, que cree que gente como ésta no puede tener "plataformas" desde las que lanzar sus mensajes, pagadas por todos los catalanes.

También quiere Levy que la Generalidad se persone en los casos denunciados sobre acoso en las aulas y la inhabilitación de los profesores responsables del adoctrinamiento. Además, pide que "las denuncias se hagan de forma anónima" para que "nadie tenga miedo". "Los que tienen que avergonzarse son los que están creando este estado totalitario", ha insistido. "Aquí se señala a los discrepantes", ha lamentado Levy antes de apuntar que a ella misma le ha "amenazado el director de TV3 con llevarme a los tribunales".

Sobre el Gobierno de Rajoy y su decisión de no recurrir el voto delegado de Puigdemont y Comín, Levy ha señalado que ella desea un gobierno en Cataluña que tuviera claro que "hay mucho por reconstruir" y que "hay que seguir la senda de la legalidad". "A veces la pasión y la emoción no casan con la racionalidad" y con "hacer las cosas ajustadas a derecho", ha señalado Levy antes de recordar que el Gobierno de PP recurrió "incluso con el voto en contra del Consejo de Estado la investidura de Puigdemont". Según ha dicho, su partido va a recurrir el voto delegado, como Ciudadanos. "Yo me voy a dejar la piel en esto", ha dicho.

En cuanto a la situación creada en el PP de Madrid y la foto de la frialdad entre Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, Levy ha señalado que son cosas que "no son agradables ni positivas": "Los partidos debemos estar por y para un proyecto, para la transformación de nuestro país, y estar a lo importante; este tipo de cosas deslucen la tarea política".