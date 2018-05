'La Vanguardia' aprovecha la ausencia de Rahola y pone verde al 'puto amo' Puigdemont

El Mundo dice que "Gobierno y PSOE negocian sin Cs los cambios del Banco de España". Qué pillines. Dice El Mundo que hay que ver, "socialistas y populares son incapaces de negociar asuntos de tan indiscutible interés general como unos Presupuestos del Estado. Sin embargo, cuando de repartirse cargos se trata, no hacen ascos al compadreo". Francisco Rosell trata en su editorial del "panorama" en Cataluña, "lejos de despejarse por la obstinación despótica" del forajido Puchi, que los trae a todos de cabeza. "Ahora bien, dado que unos comicios siempre comportan incertidumbres excesivas, JxCat deja abierta la puerta a plantear un candidato alternativo, que sería el cuarto y definitivo". Bueno, definitivo… Durará lo que dure, como todos. "Todo apunta a que será Elsa Artadi, pero Puigdemont se resiste aún a dar vía libre a Artadi porque sabe que, en cuanto sea investido un candidato legal y empiece a gobernar, la influencia del pretendido presidente legítimo en el exilio se irá apagando y los mismos que hoy aún le aclaman le terminarán olvidando". Ah, la frágil memoria del ser humano, el paso inexorable del tiempo… y las ganas que tienen de perderle de vista. "La aventura políticamente estéril y socialmente nociva sumirá en la melancolía a los separatistas y en el alivio a todos los demás". Me alegro de verte tan optimista, Rosell. Raúl del Pozo no lo ve tan claro. "La DUI fue un atentado al sentido común y ahí siguen lejos de la realidad, cerca del surrealismo, mientras se va pudriendo la convivencia. Juan Carlos Girauta da cuenta de insultos en las calles, en el cine, en los restaurantes, entre las familias. 'Acabaremos mal', dice el diputado". Desde luego no pinta la cosa muy bien. A Federico Jiménez Losantos se le llevan los demonios con la escenita de ETA el viernes pasado y con Pablo Iglesias, que en uno de sus ataques de cursilería dijo que "ardía en deseos de acunar a sus bebés con el romancillo del lobito bueno al que maltrataban todos los corderos". "Tras reunirse con sus lobitos buenos, esos que los fachas llaman asesinos etarras, habrá visto que las nuevas generaciones necesitan otro guión que convierta a los corderos en verdugos y a los lobitos en víctimas. Para rearmar a la mocosería con nanas de odio nacional, de clase, y antipatriarcal no estará solo. Acompañando al Matarife Ternera, a los camaradas podemitas, al clero satánico y a los mediadores internacionales al contado y a los hijos naturales de Sabino Arana, estaba la UGT, madre del PSOE (…) No sé cómo les contará Pablenín a sus niños que los que mataron a otros niños, los de la casa cuartel de Zaragoza, eran lobitos buenos, amigos de papá. Pero lo hará".

En El País ha debido haber jarana con el regalito a Maduro del otro día, porque hoy sale Felipe González a poner los puntos sobre las íes. "El régimen de Maduro se va a caer solo". Rubén Amón se pregunta si puede desaparecer el PP. "Ciudadanos representa una opción natural. Presupone un territorio conocido y hasta legitimado donde parecen haberse garantizado la unidad territorial, la economía liberal y el énfasis reformista. Votar a Ciudadanos no es ya un experimento. Ni una temeridad (…) El PP se carboniza en su propia endogamia", "es un partido sonámbulo". Lo dicho "¿puede desaparecer el PP?". Pues no lo veo, al menos a corto plazo.

ABC cuenta la corrupción en el PSOE valenciano. "La justicia pone bajo sospecha contratos para publicitar las desaladoras del PSOE. Investiga el pago de 405.000 euros a la firma ligada a la financiación del PSPV". "Todo lo que para el PP se traduce en exigencias inmediatas de dimisión, querellas y comisiones de investigación paralelas se desvanece cuando la corrupción alcanza a la izquierda", se queja Bieito. ¿Tendrá algo que ver que lo ocultan las televisiones? Isabel San Sebastián pone todas sus esperanzas en manos de Ciudadanos. "ETA no ha desaparecido; ha trocado la capucha por la corbata (...) Lo realmente alarmante es lo rápido que se propaga el fuego separatista al reclamo de esa impunidad", Navarra, Baleares, Valencia… "Ciudadanos constituye un problema grave para las pretensiones de la banda y sus diversos compinches. Los de Rivera han hecho bandera de la defensa de España y crecen en las encuestas a un ritmo imparable. El electorado desencantado con los partidos tradicionales parece confiar en ellos para que pongan fin a esta farsa, tal como han prometido hacer, y a tenor de los sondeos van a ganar las elecciones. De ahí las prisas de los golpistas, empezando por los etarras. Su legado envenenado peligra". Muy confiada te veo, Isabel, tampoco son Superman. Espero que no te decepcionen.

La Razón dice que "JxCat se da hasta el 14-M para sacrificar a Puigdemont". Nada, nada, que se tomen su tiempo, no hay prisa. "Elsa Artadi sigue siendo la única alternativa a pesar de que se descartara el viernes y ayer insistiera en apoyar al fugado". La Elsa esta da tantas vueltas que ya no se sabe si viene o si va. Cuenta Ussía que lo de dejar plantado a Puchi el viernes fue por dignidad. Resulta que "el chalado" "ha exigido a quien ocupa la presidencia de la Generalidad de Cataluña, que renuncie a instalarse en el despacho presidencial, abandone la idea de usar el Salón Montserrat en las recepciones, y no se le pase por la cabeza habitar en la Casa dels Canonges, residencia oficial del presidente de la Generalidad de Cataluña". ¿Pero quién se ha creído que es este tío? Le tienen tan consentido que pasa lo que pasa, ellos sabrán hasta dónde están dispuestos a que les haga bailar al son que él toca en Berlín.

La Vanguardia está hasta la coronilla. "Puigdemont evalúa una terna de presidentes provisionales". Marius Carol, el director, le manda al carajo. "La sensación es que hemos emprendido un viaje a ninguna parte y no hay manera de bajarse del tren bala. O frenamos o volveremos a estrellarnos. Pero nadie se atreve a advertírselo al maquinista". Joaquín Luna también estalla. "Puigdemont será un líder para sus votantes, pero para otros es el símbolo del estropicio, del cuanto peor mejor, del perseverar en un viaje a ninguna parte, con el agravante de que lleva semanas ahondando en la fractura de la sociedad y le importa un pito. No es algo personal, es la frustración por ver que un personaje semejante que la lía y se fuga arrastra al país a la inacción, entre trifulcas familiares. Ni entre ellos se soportan". Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Rebelión a bordo? Claro, como no está Rahola todo el mundo se desmadra y, hala, a poner verde al capitán. Ya vendrá mañana la jefa a meteros en vereda.