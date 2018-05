El PSOE se consuela con un "triple empate": "Estamos en posición de ganar"

Ni hacen autocrítica ni se lamentan ya de la cocina del CIS como ocurría en el pasado. El PSOE prefirió ignorar este martes el sorpasso de Ciudadanos al PSOE en la segunda posición del barómetro de abril y se consoló diciendo que "estamos ante un escenario electoral absolutamente abierto y la encuesta apunta a un triple empate técnico".

Sin entrar en la caída del PSOE, ni en la baja valoración del secretario general del partido, Pedro Sánchez, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, hizo hincapié en que la ventaja de dos décimas de Ciudadanos respecto al PSOE "se produce con un margen del error de la encuesta del 2% por lo que igual podría pasar que nosotros estuviéramos a 1 punto de ventaja. Perfectamente…".

Con el vaso medio lleno, Ábalos aseguró que "el PSOE asume que está en posición de ganar. Queda mucho tiempo por delante. Está todo por decidir. Esto es una carrera de fondo y vamos a salir a ganar. Tenemos mucha experiencia en derrotar pronósticos".

Sobre la posición de Podemos, el número tres del partido defendió que "el PSOE es la alternativa de izquierdas" frente a una situación en la que "el PP está en caída libre y la derecha fragmentada". Dijo "no ver" la amenaza de la formación de Pablo Iglesias para el PSOE porque "Podemos en abril de hace un año tenía 19,7% y ahora 19,6%. No está ganando posiciones en la izquierda" aunque "es verdad que Podemos aguanta".

A su juicio, el motivo del ascenso imparable de la formación de Albert Rivera se produjo porque el trabajo de campo del CIS se hizo antes de la presentación de la moción de censura, el 7 de abril, y antes de conocer "la posición de Ciudadanos alineándose con el PP. Esto no lo refleja el CIS porque la sociedad no tenía los elementos para valorar", y confió Ábalos en que "la gente opta por la decencia" y aún "no se refleja en el dato".