Gil Lázaro, sobre su salida del PP: "Me he distanciado ideológicamente gota a gota"

El exdiputado del PP y azote del Gobierno Zapatero por la negociación con ETA y el chivatazo del bar Faisán, Ignacio Gil Lázaro, ha explicado este martes que su salida del Partido Popular ha sido consecuencia de "un largo proceso de distanciamiento intelectual" que comenzó al poco de que su propio partido alcanzara el Palacio de La Moncloa en 2011 y que le hizo dudar, incluso, de ir en las listas electorales en las elecciones de 2015.

"Lo que ha tenido que ver es ese proceso de distanciamiento ideológico que, después de 38 años de militancia, ha sido muy doloroso. Ir viendo día a día cómo por razones estrictamente intelectuales y de principios se iba gota a gota un llenando un vaso que yo no deseaba que se colmara, hasta que llegó la gota final. He sido diputado conforme a unos principios y valores de los que nunca he renunciado y que he hechos públicos dentro y fuera del partido", ha explicado.

En una entrevista en Es la Tarde de Dieter, el programa que dirige y presenta Dieter Blandau en esRadio, ha insistido en que su decisión ha sido "muy dolorosa", pero que, a su juicio, "no tiene más trascendencia", y ha reconocido que su proceso de distanciamiento comenzó al poco de llegar el PP al Gobierno en 2011, cuando el entonces nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, alabó la política del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de ese departamento.

"Es posible que a partir de esas declaraciones comenzara mi proceso de distanciamiento. Tengo la conciencia tranquila. Luché contra una mayoría política de ese Gobierno y fui mirado de arriba a abajo para ver si encontraban algo con lo que silenciarme. Luché contra algunos sectores de mi partido pero conseguí que se conociera la verdad (en alusión a la negociación del Gobierno Zapatero con ETA) y que el asunto llegase a los tribunales (en alusión al Faisán)", ha detallado.

Gil Lázaro ha pedido que no se utilice su salida como "una serie de pliego de cargos contra el Gobierno". "No lo voy a consentir", ha añadido. "Deseo que haya suerte y acierto y sean capaces de recomponer su situación", ha continuado. Tras esto, ha avanzado que continuará una "militancia social y pública" cada vez que alguno de los que han sido compañeros de partido durante estos años se lo pida, y ha descartado un posible fichaje por otros partidos como Vox o Ciudadanos.

"Creo que España vive momentos muy difíciles a nivel nacional, particularmente en la Comunidad Valencia, con un nacionalismo exactamente igual al que tanto dolor y miseria está causando en Cataluña", ha asegurado, y ha avanzado que seguirá dando la batalla a través de sus colaboraciones con medios de comunicación o en actos políticos puntuales, "dando la cara, defendiendo principios sin ningún tipo de temor o avergonzamiento, con claridad".

En esta línea, ha afirmado que "España necesita recuperar aquello que Ortega llamaba un proyecto sugestivo de vida en común, que nos identifique y fortalezca como nación, desde la legítima pluralidad de la sociedad", y que "es necesario reintegrar a la política principios y valores más allá del mero tacticismo electoral y el cainismo oportunista exhacerbado que hoy la invade".