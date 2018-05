El CIS según Marhuenda: Cs se está desplomando y los españoles odian a Rivera

El Mundo dice que "El PP supera a Cs sólo entre los votantes de más de 65 años". Y eso que la encuesta se hizo antes de que la secretaria de Comunicación les mandara a tomar viento fresco. Valora Rosell que los resultados "consolidan la tendencia de un mayor equilibrio en las cuatro fuerzas políticas. La fuerte caída del PP ha provocado un espectacular auge de Ciudadanos". Pero "PSOE y Podemos mantienen un suelo de votantes bastante fieles". Una tragedia en el caso de Podemos, cinco millones de compatriotas votan y votarán a un partido despótico de ultraizquierda con el odio al discrepante como ideología. Federico Jiménez Losantos comenta la entrevista al asesino en TV3 y discrepa con Arcadi Espada, que ayer se refería al etarra como "exasesino". "Aunque sea de mal gusto disentir de Arcadi en medio de la campaña que le han montado los azotadores amigos de la manada de Alsasua y otros matones de la lucha antipatriarcal de la ETA me parece inaceptable llamar a Josean exasesino. Lo sería incluso si resucitaran sus víctimas, milagro que no ha impetrado del Altísimo el clero satánico vasco y, mucho menos, el catalán". Seguro que Arcadi no disiente en esto, Federico, sería un lapsus.

El País se fija en que "PP y PSOE caen hasta los perores resultados de su historia". Van a tener que repartir el pastel, menuda faena. "Si este escenario se confirma, la formación de gobierno en el futuro volvería a ser endiablada". ¿Y si fuéramos pensando en implantar la segunda vuelta? Dice el periódico que "el llamado efecto Pedro Sánchez tras las primarias del PSOE parece haberse disipado casi un año después". Pedro Sánchez, Pedro Sánchez... ¡ah, sí, hombre, ya caigo! El tío que puso todo su empeño en ganar a su partido y después se tiró a la tumbona y nunca más se supo de él. Vaya chasco. Y van apareciendo algunas tímidas voces contra el autoritarismo femipodemita a propósito de la sentencia de la Manada. Francesc de Carreras es el osado. "Es discutible el fallo de la sentencia y también el voto particular. Pero hay que argumentar el disentimiento, no puede desacreditarse la resolución jurídica sin haberla leído, entendido y meditado. Sin embargo, en el momento de pronunciar la sentencia, ya estaban montadas las manifestaciones para protestar contra la misma. Sin estudiar las pruebas, los manifestantes ya habían dictado el veredicto. ¿Por que? Porque se presuponía que era un ataque al feminismo, entendido como una creencia fundamentalista y dogmática". Su compañera Leila Guerriero se encarga de darle su merecido por tal atrevimiento. "Los jueces concluyeron que la chica se quedó demasiado quieta, que no pataleó ni chilló, ni araño, ni forcejó como debe hacer una mujer honesta para defender su honra. Así, después de siglos de barbarie, cuando parecía que habíamos aprendido algo, unos jueces españoles nos arrojaron a la cara El Manual del Buen Comportamiento de la Mujer Violada". Anda Carreras, invita a una tila a tu compañera de periódico. Y a otra a Almudena Grandes, que en esta misma columna rindió ayer homenaje al maltratador Eguiguren.

ABC dice que PP y Cs están "condenados a entenderse". Bieito Rubido considera que el CIS "resulta muy adverso para el PP y el PSOE, esperanzador para Ciudadanos y decepcionante para Podemos" porque no da el sorpaso al PSOE. Francamente, Bieito, iban bajando y vuelven a subir. No veo nada decepcionante en que a una banda de intolerantes autoritarios y fascistoides les apoye casi el 20% de la población, no lo veo, más bien parece una patología. Pero lo cierto es que al PP no le va tan mal. En medio del fuego a discreción desde todas las televisiones, "mantiene un soporte electoral que otros en mejores condiciones y con optimistas expectativas de futuro en términos de opinión pública no consiguen superar". Las cloacas van a tener que buscar más vídeos en los estercoleros y Ferreras poner a toda marcha su máquina machacapeperos. No hay manera de acabar con ellos. Celebra Bieito que "frente al centro derecha, la izquierda es la gran derrotada de este CIS, lo que vuelve a derribar ese mantra tantas veces repetido, que da por hecho que sociológicamente España es de izquierdas". Bueno, un 46,4% frente a un 41,6% tampoco es para tirar cohetes. Y más si nos fijamos quién gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos importantes.

La Razón opta por el vaso medio lleno. "El PP resiste el envite de Cs y confía en el 21,3% de los indecisos". Siempre hay que confiar en algo, la esperanza es lo único que se pierde. Marhuenda necesita leerse dos veces el CIS. Porque a la primera le parece que "Cs consolida una tendencia al alza imparable". Pero a la segunda descubre "una sensible reducción en el tiempo de crecimiento del partido naranja y, lo que es más significativo, una pérdida de nivel de aceptación de su líder, Albert Rivera, que ha pasado de ser el político mejor valorado en la encuesta de enero a caer el tercer puesto en la de abril". Marhuenda, no desbarres, es el líder más valorado entre los líderes de los partidos. Le supera un tal Baldoví y un chico que se llama Alberto Garzón que no son líderes de nada. Pero Marhuenda sigue a su bolilla. "Ese descenso en la valoración puede ocultar un punto de inflexión en la marea creciente de Ciudadanos que no se debería pasar por alto". Tranquilo, estaremos muy atentos. Lo mismo en la próxima le supera Rajoy, que está como siempre el último. Y para terminar el desvarío se agarra a un clavo ardiendo, "La experiencia dicta que el voto oculto no favorece, precisamente, a los partidos emergentes". Hombre, teniendo en cuenta que sólo existen partidos emergentes desde hace un par de años tampoco tenemos mucha experiencia en el tema. Pedro Narváez tiene una solución mucho más tajante que encomendarse a los indecisos. "Podemos puede ser el mejor aliado de Rajoy. Cuanto más arda la calle y el español medio sienta el calor con el que abrasa el radicalismo, más verá en el presidente la figura del aguador". Con tal de salvarle el cuello a Rajoy son capaces de dotar de armas a Podemos. Unos patriotas los de La Razón, sí señor.

El director de La Vanguardia, Marius Carol, alucina con Rajoy. "Tiene la virtud de encajar los golpes de la política como nadie (…) Que con la que les está cayendo, Rajoy se mantenga es que tiene una mandíbula de hierro y una roca por hígado". Ferreras, hay que aplicarse más, macho.