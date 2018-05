Bauzá no puede explicar la actuación del PP en Baleares ante la imposición del catalán

Lo ocurrido en la localidad mallorquina de Pollensa ha removido al PP de Baleares. El consistorio de esta localidad, gobernado por una coalición de independientes, el PSOE, los independentistas de Mes y Esquerra Republicana, aprobó conceder subvenciones a comercios y empresas que rotulen sólo en catalán. La medida también fue apoyada por el PP de esta localidad que, además, ahora se opone al recurso que ha presentado la Abogacía del Estado.

La actitud de los populares de Pollensa ha abierto una crisis en el partido que el pasado miércoles se reunía de urgencia para abordar el asunto. En Es la tarde de Dieter hemos intentado ponernos en contacto con algún miembro del PP de Pollensa y de la dirección del PP balear pero ha sido imposible. Quien sí ha hablado con esRadio ha sido el expresidente balear y senador del PP, José Ramón Bauzá.

En Es la tarde de Dieter, Bauzá, ha dicho que no puede aclarar la actuación de los populares. "Yo solamente puedo explicar aquellas acciones que yo tomé como presidente del Partido Popular que era mi responsabilidad como presidente del Gobierno, y estas decisiones pues no me toca a mí explicarlas y por lo tanto pues yo sí que le puedo decir que mientras yo fui presidente del Partido Popular una de las primeras decisiones que tomé fue quitar el catalán como requisito para entrar en la administración".

Acusa a Armengol de dejar a Baleares sin médicos

La sanidad balear no atraviesa sus mejores momentos. A las fugas de profesionales hay que sumar que más de mil sanitarios han sido excluidos de las bolsas de empleo por no acreditar el catalán, un requisito impuesto por el gobierno de Francina Armengol.

Esta situación ha sido fuertemente criticada por el expresidente balear que ha lamentado que "una niña como Carla que vive en Ibiza se ha quedado sin neuropediatra porque la neuropediatra no sabe catalán o como especialistas en radioterapia o en las urgencias médicas no pueden acceder a una plaza porque alguien ha tenido el capricho, en este caso, el gobierno radical extremista y nacionalista catalanista de la señora Armengol", de que "eso es lo más importante".