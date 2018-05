El caso Albuñol: un director general socialista destituyó a un funcionario por cumplir la ley

Luis Escribano, editor del digital El Demócrata Liberal y reconocido crítico del régimen impuesto por el PSOE en Andalucía desde 1982, fue destituido de su puesto en la Dirección General de Administración Local, perteneciente a la Consejería de Presidencia, por negarse a aceptar las consignas partidistas de su director general, el socialista Juan Manuel Fernández Ortega que, desde su puesto, pretendía beneficiar a los ayuntamientos "amigos" de su provincia de origen, Granada.

La alcaldesa de Albuñol, la socialista María José Sánchez Sánchez, manifestó en sesiones del Pleno municipal de 2017 que era amiga del también socialista director general, y dijo celebrar su destitución a las tres horas de su llamada telefónica al director mostrando su indignación por recibir la negativa a su petición de subvenciones.

Además, según ha publicado el propio funcionario destituido, realizó declaraciones presuntamente injuriosas y calumniosas sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo, faltando a la verdad.

Tras su cese, el director general, Fernández Ortega, promovió la modificación de las bases reguladoras de las subvenciones, a fin de eliminar requisitos y facilitar la concesión de subvenciones al municipio granadino, al que ha concedido desde entonces tres subvenciones.

Ahora, en las grabaciones de los plenos municipales que se incluyen, la alcaldesa de Albuñol deja clara su relación de amistad con el director general, así como su desprecio hacia el funcionario. La alcaldesa lo culpa públicamente de haber denegado las subvenciones a Albuñol, cuando su función es aplicar las bases reguladoras y la normativa sobre subvenciones que han aprobado los órganos competentes.

Entre otras perlas, la alcaldesa, que mintió varias veces afirmando que Escribano pertenecía a Podemos cuando es un conocido militante de la causa liberal en Andalucía, expuso en el Pleno de 5 de julio de 2017 que:

"….bajo mi punto de vista, ese Director General, alcalde de Chauchina y senador del grupo socialista evidentemente y ahora ostenta el cargo de Director General, y además lo ostenta de manera muy adecuada, hizo una buena cosa, que fue destituir a ese puesto de libre designación, que lo único que hacía era dar por saquillo a los pueblos que habían tenido catástrofes naturales… yo no conozco personalmente al funcionario Luis Escribano del Vando, pero su destitución la celebré, la celebré… cuando la gente ostenta cargos en la Administración, sobre todo puestos de libre designación, deben ser más sensibles con los ciudadanos, más sensibles, y no estar fijándose en tonterías…".

Esas tonterías son, naturalmente para ella, las disposiciones legales vigentes.

O igualmente en el Pleno de 26 de octubre de 2017, en el que declaró que:

"…ya no es Jefe de Servicio porque un Director General socialista, amigo mío, Juan Manuel Ortega…este sí es amigo mío, Juan Manuel Ortega, lo destituyó por capullillo…".

Tras la destitución del funcionario de su puesto de libre designación, que consideró arbitraria o caprichosa, carente de racionalidad y ajena al interés general, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, superior del director general socialista, no intervino a pesar de que el destituido le remitió su denuncia posterior de los hechos.

Luis Escribano del Vando recurrió a la Justicia y remitió todo los documentos y pruebas a la magistrada María Fernanda Mirmán Castillo que, según afirma el interesado, "lo único que obtuve de la magistrada en la Sentencia fue una adulteración de los hechos para intentar justificar que no hubo desviación de poder".

Según él mismo, "la magistrada se inventa lo que me dijo el director general…, se inventa también lo del trato personal a los alcaldes en las comunicaciones telefónicas, porque no consta en ninguna prueba o alegación de la Junta sobre ese supuesto trato a los alcaldes por teléfono que no gustaba al director".

Desde 1979, van a cumplirse cuarenta años, el dominio socialista sobre municipios y diputaciones en Andalucía ha sido total y asfixiante hasta 1995, año en que el PP logró la alcaldía en varias capitales y municipios relevantes. Todavía hoy el PSOE mantiene su poder en la mayoría de los municipios medianos y pequeños y controla la mayoría de los organismos supralocales.