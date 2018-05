El Mundo es el más suave en el tratamiento de la espectacular bronca de ayer entre Rivera y Rajoy. "Rivera acusa a a Rajoy de haber desaprovechado el 155". Sin embargo, Francisco Rosell regaña a Rivera en el editorial por "escenificar su ruptura con Rajoy". "Rivera acierta cuando señala la enseñanza y TV3 como lagunas de la intervención de la autonomía catalana. Sin embargo, aun siendo lógica la confrontación partidista a un año de las autonómicas y municipales, cabe exigir responsabilidad a todas las fuerzas constitucionalistas". ¿Quiere decir que Rivera es un irresponsable? Tadeu cree que "cortar con Rajoy" por Cataluña es una chorrada, "excusa de mal outsider". Que mejor y más consecuente sería "hacer caer al Gobierno por pactar con el PNV". Eso, venga Rivera, vente arriba, manda a Rajoy a tomar por saco. Gistau le pide a Rajoy que renueve su vocabulario en sus insultos a Rivera. "Un prócer parlamentario como Rajoy sin duda puede encontrar recursos más ciceronianos para afear a un adversario oportunista su afán de sacar tajada en una hora caracterizada por las grandes incertidumbres que acechan a la patria. Puede de hecho formular de modo más literario esa idea, tan característica del chantaje de Estado practicado por el PP, de que en la urgencia nacional se está con el Gobierno haga éste lo que haga o se es un traidor y/o un insensato y/o un chisgarabís y/o un amateur y/o un guapo sin fondo doctrinal ni trienios en las covachuelas". Es lo que tiene ser un señor de casino de provincias que mira por encima del hombro a los que no son de su condición. Jorge Bustos achaca la pelea de ayer al CIS. "No es que Rivera rompa con Rajoy: el cordial desprecio que se profesan es ya viejo (…) Rajoy necesita que se forme gobierno en Cataluña para que se levante el 155 para que el PNV le apruebe los presupuestos para que le dejen terminar la legislatura en paz. Que es lo que Cs no quiere que suceda". Pues lo tiene fácil, que le tire los presupuestos y le fuerce a adelantar elecciones o Rajoy le hará la vida imposible. Estos es a vida o muerte.

El País dice que "Rivera se enfrenta a Rajoy y le retira el apoyo en Cataluña". Bueno, el enfrentamiento fue mutuo. Rajoy maltrató a Rivera con la arrogancia y el desprecio que acostumbra y al otro se le hincharon las narices. Como novedad, el diario rompe su costumbre de editorializar tres días tarde y hoy corre a criticar a Rivera. "Rivera se equivoca", fue "inoportuno y oportunista". Aprovechategui, que diría Rajoy. "Inoportuno porque se produce cuando parece abrirse camino la formación de un Govern independentista viable", dice jubiloso como si fuera una gran noticia. Y "oportunista porque (romper el pacto) no tiene ninguna consecuencia real en el proceso". Pues si no tiene ninguna consecuencia ¿qué más da?, ¿por qué es inoportuno? Observo cierta contradicción en la argumentación. Advierte a Rivera que "la ruptura del pacto no favorece en absoluto la imagen dialogante y central que Ciudadanos pretende ofrecer". Hombre, una cosa es ser dialogante y otra que te insulten todos los días a todas horas encima de que gobiernan gracias a tus votos y quedarte calladito. Además de puta, poner la cama. Tampoco se corta en atizarle dos tortas a Rajoy, que "maltrata a su socio de gobierno sin tener en cuenta que las fisuras entre ambos le pasan más factura al PP (…) A Rivera hay que pedirle sentido de Estado, el que Rajoy no tuvo durante sus años de oposición al PSOE sobre Cataluña". Y el que no tiene El País, siempre entregado a los nacionalismos de todo pelaje.

ABC se traga su titular de ayer –"Condenados a entenderse"–. "Cs retira su apoyo a Rajoy en Cataluña aupado por el CIS". El editorial reparte soplamocos a unos y a otros. "El líder de Ciudadanos cree que puede ganar por goleada a Rajoy todos los días y esto no es posible (…) El auge de su partido en las encuestas no debería nublarle la razón política". Más le vale que con Rajoy se tome un Válium o va a estar a hostias todos los días. "Y al Gobierno y el PP también les incumbe cuidar las formas y los gestos hacia Ciudadanos, porque son sus votos los que hicieron presidente a Rajoy y serán los que mantengan al PP", así que menos chulería. "Albert Rivera debe rectificar cuanto antes y dejar sin efecto la retirada de su apoyo al Gobierno. Dentro del consenso puede influir más y mejor que fuera de él". Vamos, Bieito, sabes perfectamente que no tiene ningún efecto y que Rajoy sólo acude a Rivera cuando necesita sus votos. Nos ha quedado muy claro que su socio es el PSOE, y no es la primera vez. Rivera encontrará consuelo en Isabel San Sebastián, que resalta la "escena de amor protagonizada en las Cortes entre un Mariano Rajoy iracundo y una Margarita Robles acudida presta a su rescate", que a los que sufrimos de timidez y huimos de las exhibiciones emocionales nos produjo cierto sonrojo. "¡Todos contra Rivera! La consigna corre de derecha a extrema izquierda y de izquierda a derecha extrema, sin olvidar al independentismo. Hay soledades que honran". Mira Rivera, no estás solo, siempre podrás contar con Isabel.

La Razón está exultante "Rivera rompe con Rajoy por no 'desobedecer' al Constitucional". No sobreactúes Marhuenda, pierdes credibilidad. Qué cosas pido. El periódico de Rajoy se frota las manos. "El proceder del líder de Ciudadanos es aún más criticable puesto que utiliza contra el PP materias tan sensibles para los españoles como la lucha contra el terrorismo o el desafío nacionalista", tiene la cara de decir. A ver si ahora no se puede criticar al gobierno por soltar etarras y ser cómplice de golpistas. "Haría bien Rivera, como le indicó Mariano Rajoy, en imitar la postura de los socialistas, cuya lealtad al Gobierno de la nación en la defensa de la Constitución y la democracia no presenta dudas". ¿Mande? ¿El PSOE que alienta y apoya a los nacionalismos incluso cuando no los hay? Me parto y me mondo. David del Cura aclara las cosas. Esto es la guerra. "Aprovechategui. La acusación de Rajoy a Rivera ha sido la señal. No hay paz para los naranjas, las hostilidades y las hostialidades están bendecidas por el presidente". Pues, nada Rivera, a pelear, pero no subestimes al enemigo y que las encuestas no se te suban a la cabeza.

La Vanguardia certifica el escenario bélico. "Rajoy y Rivera se declaran la guerra con Catalunya de fondo". Enric Juliana disfruta como un enano. Rivera llegó "escocido" por el CIS y el presidente le respondió "con un sopapo". "Rivera salió del hemiciclo con cinco dedos marcados en la mejilla". "Hay pelea". Un poco desigual, todos contra uno. Albert, cúbrete el hígado, Rajoy tiene buena pegada y cuenta con PSOE y Podemos como perros de presa. Lo llevas jodido, qué te voy a decir.