La viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar, ha hecho un durísimo discurso en la reunión que ha mantenido Rajoy con los representantes de las víctimas. En su intervención ante el presidente del Gobierno, la presidenta de la Fundación Gregorio Ordóñez le ha hecho siete preguntas que han dejado en evidencia al Ejecutivo y su política antiterrorista:

- "¿Se sienten cómodos sus compañeros del PP cuando comparten ayuntamientos, diputaciones, parlamentos autonómicos como el vasco y el navarro y Congreso de los Diputados con representantes de EH-Bildu?

- Esa especial sensibilidad que Urkullu advierte en su actitud con los presos etarras, ¿significa que este Gobierno ha acordado su acercamiento o incluso su puesta en libertad? ¿Explica admeás que no se haya detenido todavía a José Antonio Urruticoechea para ahorrarle algún trámite?

- ¿Qué ha exigido este gobierno a ETA durante sus conversaciones?

- Cuando usted dice que no ha habido ni habrá impunidad, ¿cómo explica que queden más de 300 asesinatos de ETA sin resolver? ¿O criminales como Josu Ternera sin detener?

- ¿Hasta cuándo un Estado negociando sus presupuestos generales con partidos abiertamente declarados anti constitucionalistas y visiblemente enfrentados al orden democrático institucional de nuestro país?

- ¿Teme usted que el nacionalismo vasco empuje ahora con la fuerza -que ya no amenaza -de sus compañeros ex etarras para defender una relación de mutuo respeto entre el estado español y una normalizada y pacífica Euskal Herria? ¿O sencillamente no es éste un problema para su gobierno?

- Cuando sigo viendo en fotos a individuos como Joseba Permach o Arnaldo Otegi o Rufino Etxeverría, flamantes dirigentes en organizaciones como Bildu y Sortu -sabido es de todos que el cambio de pistola por acreditación de demócrata no les ha costado demasiado caro- me pregunto qué pensaría de todo esto Gregorio Ordóñez. ¿Cree usted que se sentiría orgulloso de su partido y del papel del Gobierno en materia antiterrorista?"