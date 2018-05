Puigdemont designa candidato a presidente-conserje a un prestigioso talibán

Quim Torra. El que fuera presidente de Òmnium, miembro de la ejecutiva de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y director del Museo del Borne (el mercado de verduras convertido en un parque temático del odio y la manipulación histórica) será el próximo presidente de la Generalidad. Torra no está afiliado al PDeCAT y es considerado un duro entre los duros del separatismo, de verbo inflamado, perfil escasamente dialogante y con una carrera de editor y escritor al amparo de las administraciones catalanas.

Torra es el candidato de Puigdemont y también el de la CUP. Su nombre estaba en las primeras quinielas, mucho mejor situado que Elsa Artadi entre los antisistema. Si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pretende una reposición de la "Operación diálogo" con los separatistas se encontrará con una versión aún más radical del nacionalismo que las que encarnan Artur Mas o Puigdemont. Es casi seguro que la CUP se abstendrá y Torra tendrá que ser elegido en segunda vuelta, pero sus dirigentes tendrán dificultades para explicar la abstención.

El previsible próximo presidente de la Generalidad tiene todos los atributos del modelo de separatista ortodoxo e intransigente. El exdiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha recuperado algunos de los mensajes en Twitter de Torra, una recopilación de las opiniones sobre los españolesdel ungido que presagia emociones fuertes en el plano institucional. El propósito de Puigdemont y su grupo es mantener el choque con el Estado y en función de las escaramuzas precipitar un adelanto electoral en otoño. Las consejerías políticas del futuro gobierno "regional" estarán en manos de los amigos de Puigdemont. Elsa Artadi en Presidencia, Miquel Buch, en Interior, Albert Batet, en Territorio. ERC mantendrá la vicepresidencia económica, que pasará a manos de Pere Aragonés, que ha seguido en el cargo de secretario de Economía autonómico durante el 155. El diputado de ERC Joan Tardà ha informado de que las diputadas en Madrid Ester Capella y Teresa Jordà ocuparán las carteras de Justicia y Agricultura.





"Consell de la República"

Todos ellos estarán supeditados a la estrategia que marque el "Consell de la República", el organismo con el que Puigdemont aspira a mantener el poder bajo control remoto. En principio, Torra, Artadi, Buch, Batet y el noventa por ciento del grupo de Junts per Catalunya son fieles al expresidente y se han comprometido a operar bajo la apariencia de gobierno autonómico, pero supeditados al dictado del "presidente de la República", Carles Puigdemont.

A las ocho y cuarto de la tarde del jueves comparecía el fugado en las redes sociales para escenificar la "fumata blanca". De entrada ha explicado que apurar los plazos ha contribuido a "dejar claro ante el mundo la falta de democracia en España y la intolerancia del Estado" y tras asegurar por activa y por pasiva que se cumplirá el "mandato del 1-O", describió las bondades de la república en construcción: "el país de libertades y derechos que millones de personas están reclamando, sin padecer los abusos del Estado y donde haya un respeto por los docentes, pensiones dignas, salarios decentes, policías respetuosos con los derechos, donde no se persiga a nadie por la lengua que habla o su lugar de origen".

Tenim l'oportunitat de desplegar el mandat de l'#1oct i construir el país de llibertats i drets que milions de persones estan reclamant. @QuimTorraiPla, t'agreixo personalment l'esforç i el sacrifici d'assumir el càrrec en unes circumstàncies tan extremes https://t.co/fca7OvbSoE — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) May 10, 2018

Acto seguido pronunció el nombre de Torra, a quien ha encargado que "recupere políticas, personas e inversiones arrasadas por el 155". Puigdemont planea una comisión parlamentaria de investigación sobre el 155 en la que se exijan responsabilidades "a quienes han abusado de su poder". El separatismo se dispone a pasar cuentas. El plan D es que Torra forme gobierno inmediatamente y que los cesados por el 155, ni una décima parte de los cargos de confianza de los golpistas, retornen a sus despachos.





Bofetón al PDeCAT

Con el anuncio, Puigdemont ha consumado un nuevo desplante al PDeCAT. Si no hay cambio de agente, este viernes recibirá en Berlín a la dirección de la formación convergente. La presidenta del partido, Neus Munté, la coordinadora general, Marta Pascal, y la presidenta del "consell nacional", Mercè Conesa son las integrantes de la expedición. Durante todo el jueves se especuló con que Puigdemont les comunicaría el nombre a ellas y luego se haría público, pero el líder separatista ha preferido desconectar el anuncio de la reunión con la cúpula de un partido al que pertenece, pero en el que no se reconoce. Puigdemont y su grupo aspiran a que la marca "Junts per Catalunya" (JxCat) se convierta en la nueva CiU, pero sin ataduras pedecatas.

Al tratarse de política catalana no se descarta la repetición electoral hasta que Torra jure el cargo de 131 presidente de la Generalidad, un acto en el que no es previsible que acate la Constitución y el Estatut de manera normal. Los esfuerzos del Gobierno de Mariano Rajoy para facilitar la formación de un "Govern de la Generalitat" separatista y la alusión al diálogo del presidente inquietan a Puigdemont, que teme pasar a un segundo plano, como lo ocurrió a Mas, si se constituye un ejecutivo autonómico. Y aún más si Rajoy establece una mesa bilateral de negociación con el nuevo gobierno catalán. Los antedecentes preocupan al PDeCAT y a ERC. La proclamación de la república tras estar a punto de convocar elecciones pesa en los análisis nacionalistas. Salvo la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y la CUP, el separatismo quiere que Puigdemont desencalle de una vez la investidura y facilite un gobierno que recupere las instituciones de autogobierno. La presión de presos y familiares parece determinante, toda vez que consideran que la constitución de un ejecutivo mejoraría sus expectativas.





Novedades judiciales

Las noticias del frente judicial animan a los golpistas. Del último texto del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena se infiere que el delito de rebelión podría quedar en conspiración para la rebelión o sedición, matiz que aligera sustancialmente la carga penal del golpe de Estado. El Constitucional ha admitido a trámite un recurso del líder de ERC, Oriol Junqueras, para ser trasladado a una cárcel catalana (la Generalidad es la única comunidad autónoma que tiene asignadas las competencias en la gestión de las prisiones). Las fiscalías de Alemania y Bélgica objetan serios reparos frente a los cargos de rebelión y malversación. Un juez ha desestimado la imputación de cinco de los nueve profesores investigados por la Fiscalía por señalar a hijos de guardias civiles en el instituto "El Palau" de San Andrés de la Barca (Barcelona).

Renovada "hoja de ruta" separatista, el proceso empeora. La fuga de Puigdemont ha sido un éxito mundial en términos mediático y electorales ante el descalabro diplomático del Gobierno. Sólo un recurso de Rajoy en el Constitucional sobre el voto delegado de Puigdemont y el exconsejero de Sanidad Toni Comín podria abortar el "reset" del golpe.