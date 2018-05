Albert Rivera sigue atacando al Gobierno por lo que considera una actitud complaciente con los separatistas catalanes, lo que le llevó este miércoles a dar por finiquitada su entente con La Moncloa sobre la aplicación del artículo 155 de la CE en Cataluña.

En una entrevista este jueves con Ana Rosa Quintana en Telecinco, el líder de Ciudadanos llegaba a insinuar, contestando a una pregunta directa, que el Ejecutivo está hablando en secreto con los partidos independentistas: "Yo estoy convencido de que ellos [el PP] que quieren que haya Gobierno de cualquier manera, estarán hablando con ellos [los partidos independentistas] me imagino. Y le digo una cosa, yo quiero que haya Gobierno en Cataluña, pero no a cualquier precio".

Un proceso "largo"

Rivera advertía, además, de que el hecho de que se invista a un presidente catalán los próximos días no implica, necesariamente, que decaiga el 155 en vigor. El presidente de la formación más votada en Cataluña denunciaba la pulsión del PP por "salir corriendo de allí, cuando allí es España, algunos piensan que es otro país" recordaba, al tiempo que dejaba claro que tendría que haber un compromiso expreso con la legalidad para que se levante el control sobre la autonomía catalana: "Aunque haya Gobierno, no se puede levantar el 155 hasta que no haya un compromiso de cumplimiento del Estatut, de respeto a la Ley y a la Constitución".

Rivera afirmaba que la solución del proceso fruto del golpe secesionista del pasado otoño será "largo" y volvía a denunciar la dejación de funciones de Rajoy en tres aspectos muy concretos: que no se haya recurrido el voto delegado de Carles Puigdemont y Toni Comín, que no se haya abierto expediente a los profesores acusados de señalar a alumnos hijos de guardias civiles después del 1-O y que no se haya aprovechado el 155 para instaurar la casilla del castellano en la preinscripción escolar, una de las reivindicaciones históricas de los defensores el bilingüismo.