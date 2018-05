Tenso encuentro de Rajoy con las víctimas de ETA: "¿Cómo explica que Ternera esté sin detener?"

Una parte de las víctimas del terrorismo no se fían. Y se lo dijeron cara a cara a Mariano Rajoy. "Este no es el final de ETA que queríamos ni la sociedad ni las víctimas ni tampoco el final de ETA que nos merecíamos ", le transmitió Consuelo Ordóñez. Ana Iribar le hizo una batería de preguntas y mostró su pesar por la política antiterrorista del Ejecutivo.

La reunión todavía continúa, y no está siendo fácil. Rajoy convocó en Moncloa a asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo para tratar de calmarlas. Juan Ignacio Zoido, el titular de Interior, aseguró que "no habrá impunidad". Pero Ordóñez e Iribar no parecen creerse sus palabras.

Ante Rajoy, ambas fueron muy duras. "¿Se sienten cómodos sus compañeros del PP cuando comparten ayuntamientos, diputaciones o el Congreso con representantes de Bildu?", le preguntó. Prosiguió: "¿Qué ha exigido este Gobierno a ETA durante sus conversaciones?". Sacó a colación el caso de Josu Ternera, según informó la Fundación Gregorio Ordóñez.

Al término de la reunión, varias víctimas comparecerán en rueda de prensa en Moncloa.

Más información en los próximos minutos.