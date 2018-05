Duro encuentro de Rajoy con las víctimas de ETA: "¿Cómo explica que Ternera esté sin detener?"

Una parte de las víctimas del terrorismo no se fía. Mariano Rajoy convocó a asociaciones y fundaciones a una reunión en Moncloa para disipar sus dudas y reiterarles que nada cambiará en su política antiterrorista tras el último movimiento de ETA. "No habrá impunidad", les aseguró. Pero tuvo que escuchar reproches muy duros. Ana Iribar, la mujer de Gregorio Ordóñez, le espetó: "Cuando usted dice que no ha habido ni habrá impunidad, ¿cómo explica que queden más de 300 asesinatos sin resolver o criminales como Josu Ternera sin detener?".

Fue un encuentro en ocasiones tenso, de más de dos horas de duración. Se dieron cita en Moncloa más de 25 representantes de asociaciones. Rajoy les transmitió que "no habrá ningún tipo de cambio en la política penitenciaria". Marimar Blanco salió satisfecha, y habló de una cita "entrañable". No encontró motivos para la crítica. "Queríamos trasladarle nuestro miedo de que no se mantuviera la política de dispersión, pero nos ha tranquilizado", se sumó Maite Araluce, de la AVT.

"Difiero", comenzó su intervención Consuelo Ordóñez. "He salido igual que he entrado", lamentó la hermana del concejal popular asesinado por la banda terrorista. "Este no es el final de ETA que queríamos ni la sociedad ni las víctimas ni tampoco el final de ETA que nos merecíamos", trasladó a Rajoy. "Las víctimas no necesitamos el perdón de los terroristas, sino la aplicación del estado de derecho para desmantelarlos", le dijo a puerta cerrada. Ante los medios, admitió que sigue dudando del jefe del Ejecutivo. "No me ha quedado claro" si cederá o no competencias o habrá cambios en las política penitenciaria, según su diagnóstico.

Iribar le hizo a Rajoy siete preguntas durísimas. "¿Qué ha exigido este Gobierno a ETA durante sus conversaciones?", fue una de ellas. Según las fuentes consultadas, el presidente le contestó: "Nunca he negociado ni he enviado a nadie a negociar. Nunca me he saltado la ley con los etarras". "Ahora, ya no es tiempo para tanta sensiblería fingida, tanta paz de pacotilla y tanto perdón de Dios. Ahórrensela. Lo que necesitamos es justicia y enterrar los restos de ETA en el único lugar que le corresponde: el de la infamia", afirmó después Iribar, ya en declaraciones a los periodistas.

Varias víctimas aseguraron que les gustó el discurso de Rajoy, que ahora están más tranquilas que antes, pero avisaron de que estarán vigilantes. José Vargas, el presidente de víctimas de Cataluña, miró a su tierra y exigió al presidente el control de TV3. "Acabe con el paseillo de los terroristas por TV3, que se acabe de una puñetera vez, que no haya más apología del terrorismo", le pidió, según desveló después ante los periodistas.

Intentó templar ánimos Teresa Jiménez Becerril. "El presidente nos ha pedido que le creamos. Cada uno que haga lo que quiera, pero yo le creo", afirmó, y se dirigió expresamente a Consuelo Ordóñez. "Vamos a estar muy alerta para que todo esto sea verdad y para que todo esto se cumpla", remató.

Según Moncloa, tras el encuentro todas las víctimas aplaudieron a Rajoy y se hicieron una foto con él. "No ha habido tensión", aseguraron fuentes gubernamentales. Además del presidente, también estuvieron Juan Ignacio Zoido y José Luis Ayllón. Carmen Martínez Castro acompañó a las víctimas a la sala de prensa.