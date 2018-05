Rivera lamenta que Rajoy no impida la "fraudulenta" investidura de Torra

Para Albert Rivera, la designación de Quim Torra por parte de Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de Cataluña evidencia que Ciudadanos tiene razón cuando, levantando una gran polvareda, ha asegurado esta semana que aunque haya nuevo Govern no se debe levantar aún la aplicación del artículo 155.

"Espero que Sánchez y Rajoy no estén intentando salir de cualquier manera de Cataluña. Porque Cataluña no es un lugar del que salir, Cataluña es parte de España", aseguraba este viernes el líder de Ciudadanos, quien tiraba de sarcasmo, en un ataque velado al PP, para referirse al que posiblemente será investido el próximo lunes presidente catalán: "Ojalá que Puigdemont y Torra fueran estadistas, pero no lo son. Y quien que pensara que Puigdemont iba a designar a un padre de la Constitución, pues seguramente se ha equivocado".

"Se puede volver a aplicar el 155"

Rivera volvía a defender, en contra de las críticas recibidas por PP y PSOE, que "por supuesto que se puede volver a aplicar el 155 todo el tiempo que desee la mayoría reforzada que exige la Constitución. Otra cosa es que el PP o el señor Rajoy no quiera aplicar el 155 más tiempo, pero tendrá que explicárselo a los españoles y no al PNV" afirmaba en referencia a la negociación presupuestaria con los nacionalistas vascos, que siempre han puesto el levantamiento del 155 como una condición sine qua non para apoyar las cuentas públicas.

Rivera lamentaba que Rajoy "haya decidido" no suspender la votación de investidura, que tendrá lugar este sábado: "Nosotros consideramos que es fraudulenta. No tiene ningún sentido que un señor que está prófugo de la Justicia, como el señor Comín, o el señor Puigdemont, hagan dos cosas: cobrar un sueldo público de España y votar fraudulentamente una investidura".

Podemos y PSOE arremeten contra Torra

"Como mínimo tendría que pedir disculpas, sin duda", aseguraba Pablo Echenique sobre los tuits xenófobos de Quim Torra en una entrevista en Antena 3. "Lo que no es demócrata es lo que hizo el partido de este señor pegando a la gente en Plaza Cataluña cuando fue el 15-M. Lo que es una vergüenza es lo que ha hecho el partido de este señor con la ley de dependencia en Cataluña y creo que expoliar es lo que ha hecho el partido de este señor malvendiendo la sanidad catalana a intereses privados", añadía el secretario de Organización de Podemos, que tachaba al nuevo candidato catalán de "irresponsable" por "estar haciendo política con el enfrentamiento entre los pueblos de España".

En esta misma línea, la portavoz socialista, Margarita Robles, subrayaba el perfil "sectario" de Torra. "No es aceptable que alguien como Puigdemont, que no asume sus responsabilidades ante la Justicia, tenga secuestrada a la ciudadanía y que sea él el que quita o el que ponga", explicaba. "Los antecedentes no son para ser optimistas", añadía sobre el pasado de Torra. "En todo caso, y a la espera de ver cómo se comporta, la obligación del nuevo presidente será respetar el marco legal y gobernar para toda la ciudadanía de Cataluña, sin excepción".