El miedo a perder el voto de la CUP en la segunda sesión de investidura ha empujado al candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalidad, Quim Torra, a radicalizar desde el primer minuto y públicamente su discurso como prueba de fuego de que el compromiso con la desobediencia y la ruptura sigue intacto y que así va a seguir siendo una vez tome posesión del cargo. Tanto es así, que ante la advertencia que ha lanzado hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy de volver a aplicar el 155 de saltarse la Constitución y el Estatut, Torra ha dejado claro que él "solo contempla obedecer lo que decida el Parlament" destacando la importancia de seguir manteniendo vivo el hilo no solo del referéndum ilegal sino también del texto de ruptura del 27 de septiembre.

Después de una tensa reunión en el Parlamento catalán entre los dos grupos parlamentarios, el de JxCat y la CUP, el ya candidato a Sant Jaume ha cerrado su primera entrevista con TV3 en la que ha comenzado asegurando que su primera decisión si le llegan a investir el próximo lunes presidente será "recuperar todas las leyes suspendidas por el TC e iniciar un proceso constituyente", que no es otra cosa que prepararse para la creación de un Estado propio y después, volver a poner las urnas para proclamar su ansiada República catalana.

No solo eso, Torra también ha anunciado la creación de un comisionado para "investigar las consecuencias" de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña para que, a su juicio, la ciudadanía "pueda conocer lo que ha estado pasando estos meses". Para Torra, el simbolismo también tendrá un especial interés en su mandato y por eso, ha propuesto que una vez se haga con la presidencia se cuelgue un lazo amarillo en la fachada de la Generalidad y en los asientos del futuro gobierno en la cámara en solidaridad con los presos separatistas.

Ha detallado que tendrá tres vías de acción política: en el extranjero a través de la estructura que liderará el expresidente fugado Carles Puigdemont; a través de las instituciones catalanas que él liderará desde Barcelona y desde los ayuntamientos incluidos en la AMI, y también a través "de la ciudadanía movilizada".

"Crisis humanitaria" en Cataluña

Entre otros de los disparatados titulares que ha dejado Torra en esta entrevista está el de que "Cataluña tiene un reto monumental. No es solo un conflicto político, es una crisis humanitaria porque hay gente en la cárcel y en el exilio". Acto seguido, ha prometido que él será un presidente para los 7,5 millones de catalanes y que por eso, la mejor manera de demostrarlo es hacer una defensa del "republicanismo y de los valores republicanos".

Situado por Puigdemont en el cargo, no ha tenido reparo en admitir que será un presidente para una "etapa de transición y provisionalidad", y no ha sido capaz de al menos, mostrar optimismo con respecto a la posibilidad de agotar la legislatura de cuatro años. Preguntado por si Puigdemont le ha vetado el uso del que fue su despacho de presidente en la plaza Sant Jaume, ha respondido que desconoce "dónde" deberá situarse y que en cualquier caso, eso no es relevante.

También ha habido un mensaje para el Gobierno central y para las instituciones europeas. A Rajoy le ha dicho que este sábado en su discurso habrá una invitación a verse "cuando él quiera" y también al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, que en las últimas horas ha reclamado diálogo para Cataluña aunque rechazando una mediación por falta de voluntad de las partes. "Esta apuesta de mano tendida y diálogo la tendremos siempre". Precisamente la palabra "diálogo", ha adelantado, será lo que mañana más escuchemos en su discurso.