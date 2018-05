Primera orden de Puigdemont a Torra: amenazar con elecciones en cinco meses

El expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont aseguró este sábado que el candidato a encabezar el Gobierno de Cataluña, Quim Torra, convocará nuevas elecciones a partir del 27 de octubre "si el gobierno español continúa con la persecución".

"A partir del 27 de octubre (Torra) podrá convocar nuevas elecciones, si el gobierno español continúa con la persecución se podrán disolver las cámaras", dijo Puigdemont en una entrevista publicada por el diario italiano La Stampa.

Puigdemont confesó al periódico italiano que su error más grande fue no declarar la independencia tras el referéndum inconstitucional del 1 de octubre.

El expresidente catalán afirma que se fió "del estado español después del referéndum" y decidió no declarar la independencia de Cataluña en su mensaje del 10 de octubre porque le "llegaron mensajes de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "quería dialogar".

Puigdemont critica también a la UE porque "ahora debe hacer que se respeten los derechos fundamentales y no lo hace", y lamenta que llame la atención a países como Polonia y Hungría "que han superado algunos límites" y no a España, donde "hay gente en la cárcel por sus propias ideas". "En España los derechos fundamentales no son garantizados, ni la libertad de expresión", opina.

Por eso, dice que está dispuesto "a llevar hacia delante una campaña de internacionalización del caso catalán, que es un asunto europeo", y agrega que no huyó de España para evitar la prisión, sino que su deber era "dar continuidad institucional y desde la cárcel no se podía hacer".

Finalmente, explica que desde fuera de España será "el presidente del consejo de la república (catalana), una institución que seguirá a la declaración de independencia".