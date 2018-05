Rajoy, a la espera de los "hechos" de Torra: "Lo que hemos visto no nos gusta"

Al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el discurso de Quim Torra en el debate de investidura le ha pillado en Jerez, donde participaba en un acto de su partido.

"No voy a hacer ningún juicio de valor sobre el candidato, sólo voy a decir una cosa: lo que hemos visto y escuchado no nos gusta, por lo menos a muchos. Creemos que no es representantivo de lo que es Cataluña pero vamos a juzgarle por sus hechos si al final es elegido", ha dicho Rajoy.

Torra, al inicio de su discurso de investidura, ha reivindicado a Carles Puigdemont como "presidente legítimo" de Cataluña y ha prometido ser "leal al mandato del 1-O" para "construir un Estado independiente en forma de república".

Rajoy ha subrayado que lo que necesita Cataluña es un gobierno ya, que cumpla la ley y que gobierne para todos con independencia de lo que puedan votar unos y otros.

Y al igual que hizo también este viernes en otro acto en Cádiz, ha garantizado que el Gobierno hará cumplir la ley y la Constitución, que se mantendrá la unidad de España y que nadie podrá actuar contra la igualdad de todos los españoles porque esa es la base de la democracia.