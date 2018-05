Ciudadanos pide mantener el 155 y extenderlo a TV3: "Esta vez no hay excusas"

Ciudadanos insiste en pedir al Gobierno que no se abandone el 155 tras la investidura de Quim Torra como nuevo presidente de Cataluña, dado que en su discurso de candidato ha reiterado su voluntad de mantener abierto el golpe secesionista, recuperando incluso las llamadas "leyes de desconexión" que fueron aprobadas de manera ilegal el pasado septiembre en el Parlament.

En esta ocasión, además, los de Albert Rivera piden que el control sobre la administración catalana se extienda al ente público de televisión, que incluye TV3.

Para el número dos del partido, José Manuel Villegas, la situación actual lo permite porque es distinta a la de otoño, cuando una enmienda del PSOE en el Senado evitó ese control sobre el canal autonómico, que en un principio había anunciado el propio Mariano Rajoy. "Había una diferencia, en aquel momento. Había unas elecciones convocadas, y por lo tanto, había una Junta Electoral que controlaba a TV3. Ahora eso no se produce, por tanto yo creo que hoy no hay ninguna excusa para que en esa extensión, o en ese nuevo 155, no se incluya a TV3" señalaba el secretario general naranja este lunes, durante al rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva de su formación.

"No se puede dejar en manos de los separatistas"

Villegas se refería al discurso de Torra para justifica la necesidad de mantener el 155: "No se puede dejar en manos de los separatistas toda la mecánica del Gobierno de la Generalitat; no se puede dejar en manos de los separatistas todo el presupuesto de la Generalitat para que lo utilicen a su antojo; no se puede dejar en manos de quien quiere saltarse la Ley el mando de los Mossos d’Esquadra, una fuerza armada con 17.000 personas, que no se puede dejar en manos de los separatistas otra vez los medios públicos de comunicación para que los utilicen a su antojo en favor de salir de Europa y de romper España".

Sobre el hecho de que la condena pública catalana haya emitido durante el debate de investidura una imagen de Carles Puigdemont desde Berlín siguiendo el discurso de Torra, simbolizando su pretendido papel como "presidente en el exilio", Villegas se ha referido a ello como "una más de TV3" que es, a su juicio, "una herramienta en manos de los separatistas pagada por el dinero de todo los catalanes, y eso debe dejar de ser así".