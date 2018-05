Torra "rinde homenaje" a Puigdemont en Berlín y dice que su objetivo es que sea presidente

El presidente electo de la Generalidad, Quim Torra, y el expresidente Carles Puigdemont han comparecido de forma conjunta en Berlín donde han dejado claro que el proyecto separatista continúa al tiempo que instaban al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que fije "día y hora" para iniciar un diálogo sin condiciones previas.

Torra y Puigdemont también han pedido que "cese" el artículo 155 y el "control de las finanzas catalanas". "No vamos a cesar en nuestros esfuerzos de investir a Puigdemont como presidente de la Generalitat", ha añadido Torra, que ha arrancado su discurso rindiendo "homenaje" a Puigdemont y proclamando su "lealtad" hacia él.

Torra ha recalcado a Rajoy, con el que quiere "hablar de todo", que "no basta con levantar el 155". También ha reclamado el fin de la intervención de las finanzas catalanas: "Si el Govern no tiene el control sobre sus finanzas, es una intervención por otros medios y no respeta la voluntad del pueblo de Cataluña".

Asimismo, Torra ha dicho que en España hay "prisioneros políticos" que están entre rejas por "un delito que no han cometido", pues a su juicio "nadie ha visto rebelión" en Cataluña.

Torra se ha reafirmado en el objetivo de tratar de investir a Puigdemont más adelante en la legislatura. "Nunca abandonaremos el camino de reconfirmar al president Puigdemont al frente del Govern, para que regrese al Palau de la Generalitat", ha apuntado.

Una "restitución" que ha extendido a todos los consejeros que deseen recuperar sus cargos para la constitución del nuevo Gobierno. "Se lo hemos ofrecido a todos", ha dicho Torra, sin detallar quiénes han aceptado el encargo de volver a ser consejeros de la Generalidad catalana.

"Políticas sociales" para "todos los catalanes"

En el turno de preguntas, en el que una periodista ha preguntado sin éxito a Torra por sus artículos racistas -gobernará Cataluña, ha contestado, ofreciendo "fraternidad a todos los españoles", han tenido que hablar de los catalanes no independentistas y de cómo los tendrán en cuenta.

Torra ha esquivado la cuestión hablando de las "medidas sociales" que impulsarán para "todos los ciudadanos de Cataluña". Puigdemont también ha afirmado que gobernarán "para todo el mundo" y para demostrarlo ha hablado de las líneas de Cercanías, "muy castigada por la falta de inversiones crónicas". Su argumento, que las mejoras las disfrutarán todos los catalanes.

La fórmula de Torra

Aprovechando la presencia de prensa extranjera, Torra y Puigdemont han pedido a las autoridades europeas que se impliquen: "El resto de la Unión Europea ha visto que no estamos ante un tema doméstico, no un tema europeo, que afecta a toda la UE", ha aseverado Puigdemont.

A preguntas de la prensa, Torra ha dicho, sobre su toma de posesión en los próximos días, que prometerá el cargo con la misma fórmula utilizada por Puigdemont. En su día, el ex presidente prometió "cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado por el Parlament", sin mentar la Constitución española.