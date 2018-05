Llarena revela que tiene que ir con cuatro escoltas: "Me miran siete veces en cada esquina"

El Supremo ha suspendido la comparecencia como testigo de la funcionaria judicial acosada por el separatismo el pasado 20 de septiembre cuando participaba en el registro de la Consejería de Economía, al negarse las defensas a que declarase tras un biombo. Montserrat del Toro, funcionaria del Juzgado número 13 de Barcelona, tuvo que abandonar el edificio de la Consejería de Economía por la azotea y alejarse del lugar camuflada ante el acoso de los cientos de separatistas que asediaban el lugar. Según fuentes presentes en la declaración, la razón última de la suspensión de la comparecencia ha sido que las defensas no han aceptado que prestase testimonio oculta tras un biombo, una circunstancia que ella había acordado con la Fiscalía. El Ministerio Público, al igual que las otras acusaciones, ha protestado por la decisión de las defensas. La testigo comparecía a petición de los acusados Oriol Juqueras, exvicepresidente de la Generalidad, y Raúl Romeva, exconsejero, y han sido precisamente estos abogados los que han renunciado a que se practicase la prueba. Así, el abogado defensor de Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha declarado a la prensa, a la salida del tribunal, que "el magistrado nos ha pedido que no revelemos la razón de fondo de la suspensión, pero sí puedo explicar que las defensas hemos hecho un receso antes de la comparecencia y hemos concluido que, a pesar de que nosotros habíamos solicitado esa declaración, las condiciones en las que se iba a producir no eran acordes con los derechos fundamentales de nuestros clientes". Según fuentes presentes en la comparecencia, tanto la funcionaria como el fiscal han solicitado que declarase como testigo protegida y detrás de un biombo ante el temor manifestado por ella. La funcionaria ha asegurado que se siente vigilada, una situación que el magistrado Llarena ha asegurado comprender ("tengo que ir con cuatro escoltas" y "me miran siete veces en cada esquina", ha dicho el juez según han citado textualmente las fuentes). "La declaración de la letrada de la Administración de Justicia adscrita al juzgado 13 de Barcelona a petición de las defensas se ha suspendido por motivos que el magistrado instructor nos ha pedido que no revelemos", ha declarado el portavoz de Vox, Javier Ortega. "Hemos pedido al magistrado que imponga multas a las defensas por fraude procesal y falta de respeto al magistrado, a las acusaciones y a la propia letrada", ha añadido.

