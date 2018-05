Sostres, referente intelectual de Quim Torra

El repaso de los artículos de Quim Torra, el nuevo presidente de la Generalidad, deja a su paso un reguero de víctimas colaterales que ahora no comparten sus tesis raciales. Torra es un nacionalista "de piedra picada" que tuvo una fase periodística cuando estaba a la espera de que le dieran la dirección de un chiringuito nacionalista. Tras dejar la compañía de seguros que acaba de iniciar una campaña de imagen al trascender que Torra había sido empleado de la casa, el flamante 131 presidente de la Generalidad fue destinado al escribir artículos en la prensa digital nacionalista. De esa época, finales de la primera década del siglo, primeros de la segunda proceden la mayoría de textos racistas de Torra, combinados con otros en los que el actual president prescribía los nombres y textos a tener en cuenta por los buenos catalanes.

En enero de 2009 recomendaba Torra el seguimiento específico de las actividades del actual corresponsal político del ABC Salvador Sostres, del presidente de la academia del cine catalán, Joel Joan, y de la difunta Patricia Gabancho, una periodista argentina que militó en las filas separatistas. En aquellos días, Torra escribía un texto en el que aseguraba que Sostres y compañía "se jugaban el culo cada día" y "su futuro profesional por defender unos ideales" mientras una parte del catalanismo se escandalizaba por sus formas: "Sostres se pasa, Joan grita mucho y la Gabancho dice lo que dice porque no tiene nada que perder".

En ese artículo, Torra afirmaba que "ellos y gente como ellos han abierto el camino". Y añadía: "¿Que no hay hoja de ruta". Perdonen. Es imparable el movimiento independentista que lo arrasará todo, especialmente a los políticos que se opongan. ¿Han entrado alguna vez en Facebook? Yo lo acabo de descubrir. El Facebook es nuestro, de los catalanes. Cuecen miles de iniciativas. Catalanes desacomplejados, orgullosos de serlo, que hablan normal, que escriben normal, que se interesan por cosas normales. Sobre todo, por tanto, por la libertad de su país. ¡Que lejos está Facebook de los partidos políticos catalanes! Pero es que no se dan cuenta de que aquí, en Cataluña, algo se mueve, que mucha gente se está moviendo, que pronto no serán necesarios".

En el mismo texto Torra equiparaba a Sostres, Joel Joan y Patricia Gabancho: "Tan diferentes pero tan iguales, el orgullo de ser y de sentirse catalán".