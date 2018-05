El garganta profunda del caso Casado dice una cosa y su contraria en 'El Mundo' y 'OKDiario'

El exdirector del Centro de Estudios Cardenal Cisneros, Alberto Pérez de Vargas, es el autor de la filtración publicada por El Mundo según la cual la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, presionó al centro universitario para que Pablo Casado aprobara varias asignaturas "para acabar Derecho".

En OKDiario, Pérez de Vargas, quien también es portavoz de Cs en Chamartín, declara que es "completamente ridículo", "disparatado" e "impensable" sostener que Aguirre o el PP presionaron para que Casado aprobara la carrera. "He leído que hubo presiones –cuenta– y eso me parece un disparate. Es impensable. Aunque hay gente para todo, no puedes decir que no haya un profesor que le facilite a uno el aprobado. Pero yo nunca le di clases, en la dirección no estás en los detalles".

Sin embargo, El Mundo ha publicado el archivo de audio en el que escuchamos a Pérez de Vargas decir que "allí –a su centro– llevaron a Pablo Casado porque le quedaban tres o cuatro asignaturas y estuvo allí cursándolas. Para acabar derecho". Pérez de Vargas se refiere a las "llamadas de la presidenta de la Comunidad –Aguirre–: ‘A ver qué hacéis con este muchacho, que tiene que acabar’". "¿Llamaba Aguirre?", pregunta el periodista; responde el exdirector: "Sí, sí. 'Les dices a los profesores: oye, aquí está este'". "¿Y Aguirre llamaba para dar la lata con esto?", insiste el periodista. "Todos, todos: Aguirre, Leguina…", responde Pérez de Vargas.

El exdirector del Cisneros dice que a Casado "debió atascársele ICADE, que eso suele suceder. El caso es que él apareció en el Cisneros de la mano de Esperanza Aguirre. Lo que yo recibía era de la presidenta que te llamaba: 'Oye que Pablo va para allá, que tal, que a ver cómo lo tratáis'. Esas cosas".

El también portavoz de Cs en Chamartín dice que un catedrático familiar suyo, Pepe Pérez de Vargas, "un tío tremendamente poderoso", "era el verdadero protector de Casado". Y vuelve con Aguirre, quien le decía: "Hombre, cuídame a este chico, que tengo mucho interés, y tal… Pero eso es lo más normal del mundo".