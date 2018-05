Tras emitir un comunicado en el que Pablo Iglesias e Irene Motero explicaban el por qué de la compra de un chalé de 600.000 euros en la Sierra madrileña, la portavoz morada ha asegurado en una rueda de prensa en el Congreso que ve "coherente" esta adquisición siempre que sea para "vivir" y no "para especular".

A Montero le preguntaban por si ve "coherente" esta compra después de que Pablo Iglesias en 2012 asegurase en Twitter que "los políticos que viven en chalets" están aislados y "no saben lo que pasa" y cargase contra el entonces ministro de Economía Luis De Guindos por comprarse una casa de 600.000 euros.

¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000€ en un ático de lujo? http://t.co/4EhKia0d vía @el_plural — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 20 de agosto de 2012

Montero ha asegurado que le "parece coherente defender que la economía esté en manos de la gente y que sean los ciudadanos los que tengan el control de la economía de sus país y no se la entreguen a los mayordomos de los poderosos. Pienso que un ministro, un cargo público, debe comprar viviendas para vivir y no para especular. Lo voy a defender y esa es la coherencia que se espera de una formación política como la nuestra".

Cargaba ahí de nuevo contra "los ministros" que "especulan", aunque minutos después, cuestionada directamente por el ex titular del Ministerio de Economía, Luis De Guindos, decía que "yo no he dicho tal cosa", entrando así en contradicción con sus palabras anteriores.

Más allá de la coherencia o no de Podemos, la explicación de Montero ha sido que ella y Pablo Iglesias "estamos emprendiendo un proyecto familiar", algo que ha repetido una y otra vez en una rueda de prensa en que la que ha asegurado que su salario actual les ha permitido "llevar adelante ese proyecto", del que ya han dado "todas las explicaciones necesarias".