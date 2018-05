Rivera pide a Rajoy que mantenga el control sobre los Mossos y asuma el de TV3

A diferencia del pasado martes con Pedro Sánchez, Mariano Rajoy no recibió a Albert Rivera en las escalinatas de La Moncloa, sino ya en el interior del Palacio, un gesto simbólico que marca distancia con el líder de Ciudadanos, con el que ha protagonizado una encarnizada guerra política los últimos meses.

Tras apenas una hora de reunión, Rivera compareció en la misma sede de la presidencia del Gobierno con un tono más relajado que el de los últimos días, pero con el mismo mensaje. El de que se debe volver a aplicar el 155, ya que "jurídicamente decae pero se puede poner en marcha inmediatamente", tras la investidura de Quim Torra. "En este momento, con un presidente racista, que odia al resto de españoles y a la mayoría de catalanes, ya no es momento de contemplaciones ni de buenismos" sintetizó el presidente de la formación naranja.

A su juicio, no se debe perder el control ni de los Mossos d’Esquadra, porque un "cuerpo policial del Estado no puede actuar contra el Estado" y para "no volver a las andadas", ni de la acción exterior de la Generalidad (el 155 acabó con el Diplocat y las ‘embajadas’ catalanas) ni de TV3, cuya inclusión en el control gubernamental pide Ciudadanos, a diferencia de lo que ocurrió en otoño tras una enmienda del PSOE en el Senado aceptada por el PP. Los medios públicos, explicó Rivera, no pueden ir contar el Estado ni hacer "propaganda separatista".

Rivera también pidió mejorar la fiscalización de las cuentas del Gobierno catalán porque a su juicio el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) "no basta" y reclamó el apoyo del Ejecutivo para una reforma legislativa que impida a los fugados de la Justicia presentarse a las elecciones para evitar, puso como ejemplo, que Carles Puigdemont pueda concurrir a unas eventuales elecciones catalanas adelantadas este mismo año, algo que, según sus palabras, "sería un ridículo inasumible".

Contestando de manera indirecta a las críticas del líder del PSOE, que le acusa de radical, Rivera dijo que seguir aplicando el 155 es una forma de actuar "más moderada que ir a la vía penal". Si el Gobierno acepta estos preceptos, reiteró una y otra vez durante su rueda de prensa, tendrá el apoyo de Ciudadanos como ya lo tuvo en su investidura y también, por dos veces, para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno "estudiará" las propuestas

Según Moncloa, el jefe del Ejecutivo se comprometió a estudiar las propuestas de Ciudadanos y reiteró que actuará en el momento en el que Torra cometa una ilegalidad. Los portavoces de Rajoy no quisieron pronunciarse expresamente sobre un hipotético control de TV3 o la Policía autonómica y evitaron el choque de trenes con Rivera. Le agradecieron su "disposición al diálogo" y volvieron a apelar a la "unidad de las formaciones constitucionalistas como el mejor instrumento" para hacer frente al golpe separatista.

Rajoy aseguró a Rivera que le informará de cada paso que vaya a dar en Cataluña. "La prioridad debe ser dar una respuesta pactada y proporcional como se ha venido haciendo hasta ahora", insistieron desde el Gobierno. Y se pidió una vez más "tranquilidad" porque "cualquier ilegalidad" será respondida. Fuentes del Ejecutivo aseguraron que el ambiente en la reunión fue "buena", que no hubo tensión de ningún tipo.