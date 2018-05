Arrecian las críticas internas por el chalé: el 'Kichi' carga contra Iglesias y Montero

Las críticas arrecian contra Pablo Iglesias e Irene Montero por la compra del chalé de más de 600.000 euros en la sierra madrileña. Y estos reproches no solo llegan desde los partidos de la oposición, también desde dentro de Podemos.

Ha sido el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, el que ha abierto la veda a estas críticas con un comunicado en el que, sin mencionar directamente a los líderes morados, les lanza un dardo. "El código ético de Podemos no es una formalidad" sino "el compromiso de vivir como la gente corriente para poder representarla en las instituciones y supone renunciar a privilegios como el exceso de sueldo". "Ni lo he pensado ni quiero dejar de vivir y criar a mis hijos en un piso de currante en el barrio gaditano de La Viña", añade el miembro de la corriente anticapitalista en el escrito.

"Ya es bastante privilegio vivir en la Viña, en Cádiz y con Teresa [Rodríguez, la líder de Podemos Andalucía], por eso no recibo otros ingresos y por eso no genero más ahorro que el que dono cada mes", explica en el texto.

Para el alcalde de la ciudad andaluza, el objetivo de la donación que realizan todos los cargos públicos de Podemos "no es la donación en sí misma, es no parecernos a la casta, es no ser como ellos porque vinimos a desalojarlos a ellos después de que hubieran estado desahuciando por miles a nuestra gente, es no vivir como ellos, es parecernos al pueblo que nos eligió y al que seguimos siendo leales".

Así se ha pronunciado González en un comunicado en el que informa de que ha donado el 40 por ciento de su sueldo de marzo y abril –la cantidad que excede del salario limitado recogido en el código ético de Podemos– a la Asociación de Familiares de Enfermos Duales (Afedu), con problemas de drogodependencia y otros trastornos psíquicos.

"Proyecto familiar"

Las palabras del alcalde de Cádiz se conocen después de que este jueves Iglesias y Montero pusiesen la crianza de sus futuros hijos como una de las razones por las que se mudan al campo. "Estamos emprendiendo un proyecto familiar", dijo la portavoz morada que en el comunicado que emitió con el líder de su partido añadió que buscaban "poder cuidar a sus hijos con algo de intimidad".

Mientras tanto, en la dirección del partido morado reina el nerviosismo por el escándalo que ha provocado esta compra. Intentan encontrar una solución al problema pero no lo ven fácil y el desánimo reina en las filas moradas.

"Ahora que empezábamos a remontar en las encuestas y mejorábamos nuestras expectativas, pasa esto", dicen voces críticas del sector errejonista que insisten, eso sí, en que es una decisión personal en la que prefieren no ahondar.