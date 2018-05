El asesor de Puig sobre la trama del PSPV: "Soy un gordito cobarde que va a contarlo todo"

Genio y figura. Eso ha exhibido el asesor del presidente de la Generalidad valenciana, Ximo Puig, exvicesecretario general del PSPV, José Manuel Orengo, en su comparecencia ante la comisión del Senado que investiga este viernes la supuesta trama de financiación irregular del PSPV. "Soy un gordito cobarde que va a contarlo todo. No me torture más", ha dicho al representante del PP que solicitó su comparecencia.

El también exalcalde de Gandía entre 2003 y 2011 ha vaticinado que se acabará archivando la causa por la presunta financiación irregular de los socialistas valencianos en la campaña de 2007 que ha llegado a calificar de "hipotética". Al menos, la causa referida al ayuntamiento de Gandía que afecta al periodo de su mandato: "Las cuatro predicciones que he hecho sobre mis imputaciones, todas ellas han sido sobreseídas en diligencias previas".

El actual asesor del presidente Puig en el gobierno valenciano ha puesto en cuestión la investigación judicial que afecta a su partido por surgir de una denuncia de un diputado del PP valenciano. "Si a alguien se le ocurre relacionar unos contratos lícitos y limpios con algo presuntamente sucio... es lo que no le voy a permitir", ha reprochado Orengo al senador del PP, Luis Aznar.

Orengo ha asegurado desconocer el sistema para financiar de manera irregular al PSPV, a través de la empresa Crespo Gomar y en una mecánica idéntica a la establecida por el PP valenciano. "Algo me dice que eso no ha sido así. Pero se haya producido o no tengo una completa seguridad de que éste que le habla no ha tenido nada que ver en el hipotético caso de que eso se hubiera producido".

Su intervención ha exasperado sobremanera al senador del PP, Luis Aznar, quien denunció la "verborrea" e "incontinencia verbal" de un compareciente que pretendía "marear" a la comisión parlamentaria. Motivo por el que se negó a realizar más preguntas.