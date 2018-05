Llevan dos días manteniendo un escrupuloso y discreto silencio pero el PSC ha querido romper su mutismo ante lo que consideran una errónea estrategia de la dirección federal del PSOE respecto a Cataluña que les deja en una difícil posición. El PSC rompió a última hora de este jueves su silencio, no tanto para decir en público lo que reconocen en privado, pero sí para defender que la toma de posesión del nuevo presidente catalán, Quim Torra, es "impecable" y "no hay nada que objetar".

Declaraciones contrarias a la línea del secretario general, Pedro Sánchez, quien este jueves propuso una iniciativa para reformar las tomas de posesión de los altos cargos para que se exija el acatamiento a la Constitución. En una entrevista a Antena 3, el líder del PSOE consideró el gesto de Torra como un "pulso al Estado". Una toma de posesión que, algunas horas más tarde, fue calificada de "inadmisible" por su secretaria ejecutiva, Carmen Calvo.

Afirmaciones diametralmente opuestas a las mantenidas desde el PSC a lo largo de este jueves. El partido hermano emitió una primera valoración en boca de su diputada en el parlament, Eva Granados, quien calificó de "impecable" el acto de posesión de Torra. "Formalmente es impecable aunque no nos guste la fórmula", aclaró que, en cualquier caso, "no está regulado, así que... es la misma fórmula que utilizó Carles Puigdemont. Es una fórmula legal".

La reacción fue completada posteriormente su jefe de filas, Miquel Iceta, en una entrevista a la cadena SER: "la fórmula que ha utilizado no se puede objetar", dijo el primer secretario del PSC tras las objeciones del secretario general, Pedro Sánchez. A él precisamente pareció mandarle el siguiente mensaje: "yo sería muy prudente a la hora de legislar en caliente". Iceta se refirió en este sentido a la doble propuesta de Sánchez: la reforma del Código Penal sobre el delito de rebelión y la reforma sobre el acatamiento de la Constitución en los nombramientos y tomas de posesión de altos cargos, y opinó que "lo que ha ocurrido en Cataluña no es rebelión. El Código Penal piensa en un delito de rebelión que no es lo que ha ocurrido en Cataluña".

Enfado del PSC

El líder del PSC reconoció en este sentido "una dificultad de correspondencia" entre el delito tipificado en el Código Penal y la situación en Cataluña pero no se posicionó de forma favorable a la reforma de Sánchez. El por qué se explica por el enfado que expresan en privado fuentes del PSC consultadas por Libertad Digital. Tras dos días de malestar en silencio mientras atendían al viraje de Sánchez en su estrategia respecto a Cataluña, fuentes del partido de los socialistas catalanes han denunciado a este periódico la utilización del líder del PSOE de este asunto "cuando deberíamos dejar que Torra se cueza en su propia salsa y se retrate con su xenofobia y su racismo.

En su lugar, hay quien entiende que "Pedro se ha precipitado" al anunciar dos medidas cuando "no era el momento oportuno", sobre todo respecto a los intereses del PSC porque "nos deja a nosotros a los pies de los caballos".

En cualquier caso, tanto en la dirección del PSC como en la dirección federal del PSOE defienden que "Pedro y Miquel hablan a diario" y desmienten el extremo de que Iceta no había sido informado de las reformas antes de ser anunciadas públicamente, tal y como se había especulado al respecto. Pese a todo, el PSC no esconde ya su malestar con el endurecimiento de un discurso nacional que desdibuja y se da de bruces con el regional de su marca en Cataluña.