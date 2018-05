Las bases de Podemos "disparan con saña" ante la traición de los "Amados Líderes"

El Mundo dice que Alemania persiste en apoyar el golpe de Estado en Cataluña: "La fiscal alemana avisa de que será minuciosa con Llarena". Adelante, adelante, estos germanos no saben lo que han metido en casa. La foto, para el lúgubre acto de toma de posesión del nazi Quim Torra. Dice el editorial que "pareció más un desahogo folclórico que un acto institucional", y que se trataba de enviar el "mensaje de que Torra no es más que el interino que le guarda la silla al genuino president", el forajido guarecido en Alemania Puigdemont. Rosell le echa la bronca al gobierno por su ausencia. "Esa decisión metaforiza el absentismo del Estado en Cataluña durante décadas que tanto estamos pagando. Con el 155 en vigor, no se comprende el conformismo con el que el Gobierno ha vuelto a consentir la enésima mofa de la liturgia constitucional". Están acostumbrados a humillarse, total, una más. Federico Jiménez Losantos dice que "el autonombramiento del catanazi es rabiosamente ilegal". "Que el golpista expulse a la representante de la legalidad es la mejor prueba de que viene a incumplir la ley y, por tanto, es ilegítimo. Que se deje expulsar la presidenta legal y huya a Madrid a refugiarse en el faldón de Rajoy muestra la abyecta cobardía de este Bobierno de listillos que, al no recurrir el voto delegado, habilitó la investidura de cualquiera, incluso del catanazi, por su pacto con el PNV (…) Si el catanazi se proclama ilegal es porque se lo permite el legal: Rajoy". Volvemos a empezar. Dejando Cataluña a un lado para no aburrir al personal, vamos al tema del día, la mansión de los reyes podemitas. "Iglesias y Montero silencian en Podemos las críticas a su chalé". Dice El Mundo que el problema no es el palacete de campo que se ha comprado, sino que "ellos mismos cimentaron su fulgurante carrera política en el incendiario manejo del concepto de casta". Han demostrado que meterse en política es rentable, caramba, en un par de añitos y millonarios. "Serán sus votantes quienes les juzguen en las urnas, pero Iglesias lo tendrá ahora más difícil para erigirse en portavoz de los de abajo". Hombre, puede intentarlo pero las carcajadas se van a oír al otro lado del Atlántico. "Lo sorprendente es que nadie en ese partido haya alzado la voz para ensayar alguna crítica". Quita, quita, quién no quiere un chalecito como el de los amos. Emilia Landaluce se fija especialmente en la estancia de la tinaja. "Se trata de lo que Okdiario describe con mucha sorna como un aseo barrica chic. Aunque en realidad se trata de una tinaja volteada como la que usan algunos viticultores en La Mancha para, entre otras cosas, guarecerse de la lluvia". "Lo más perturbador de la mansión de Pablo e Irene es esa estancia", que Emilia propone bautizar como "Villa Pis-cina".

El País dice que "Rajoy esperará a la comisión de delitos para volver al 155". Esperar, la palabra favorita de Rajoy. El editorial también atiza al Gobierno por hacer mutis por el foro en el acto del talibán Torra. "Rajoy no debió lavarse las manos ante la probabilidad de que se tratase de un acto imprudente y torticero, sino que, al contrario, debió estar ahí, con una alta representación: como entidad que verdaderamente inicia el traspaso de poder; por responsabilidad política ante unos ciudadanos que solo han recuperado un (escaso) alivio desde la destitución del Govern que perpetró el golpe de septiembre, porque gobernar es estar presente, a las duras y las maduras, y hacer ver la solidez del estado de derecho sus principios y valores democráticos". Le pedís unas cosas al presidente, que cumpla con su deber y represente a la Cataluña no nacionalista, es que vamos. Eso es lo que hace siempre el Rey aguantando lo que le caiga, pero Rajoy, por Dios. De la "dacha de Iglesias y Montero" habla Rubén Amón. "Iglesias y Montero tienen derecho a proveerse, pensar en el futuro y velar por la familia. Otra cuestión es que el jardín japonés de su nueva villa, el área de invitados, el entorno paradisíaco y los dos ambientes en que se articula el salón desasosieguen a los okupas e inquieten a los camaradas anticapis que observan en Iglesias el furor antisistema". Iglesias "se va acomodando y ha cruzado el umbral de la casta". Pues que lo asuma y deje de darnos la tabarra con gilipolleces. Nos ha demostrado con creces lo bien que se vive de la política.

ABC: "Ni a la Constitución, ni al Rey, ni a todos los catalanes. Torra se somete a su jefe, el fugado Puigdemont y promete seguir desafiando al Estado como presidente de la Generalitat". Vamos, lo esperado. José María Carrascal tiene un ruego. "Esperemos que esta auténtico regalo caído del cielo no sea desaprovechado por nuestros políticos constitucionalistas". Rubido también disfruta de lo lindo editorializando sobre la parejita de moda y sus quejitas. "Iglesias y Montero no son precisamente las personas indicadas para lamentar la utilización de este tipo de información como argumento de crítica política. Podemos acaba de darse de bruces con sus propias contradicciones y prejuicios respecto a la inmensa mayoría de la clase media de este país". En fin, que como este tipejo y su secta han puesto a caer de un burro a todo Cristo que no le seguía cual corderito, ha quedado en evidencia su "hipocresía". "Iglesias se ha dedicado a escarmentar públicamente a sus oponentes vulnerando cualquier indicio de presunción de inocencia, y hace radiografías estigmatizantes de todo el que no comparte la causa de su compromiso recalcitrante", así que, majo, a apechugar. Carlos Herrera le anima: ¡A por el Audi! Cree que "el asunto del chalé de los Amados Líderes constituirá el final político de Pablo Iglesias. O del Pablo Iglesias tal y como le conocemos". Le subestimas, Herrera, y subestimas la capacidad del borreguismo podemita de doblar el espinazo ante el amo. "Quien a hierro mata, a hierro muere". "Son las propias bases de Podemos las que están disparando con saña", dice. "Total, que cualquier día, La Gente podrá decir ¡Exprópiese! O te pueden oKupar el chalé los mismos a los que has defendido con ahínco. Qué horror. Pero tú no pienses en eso. Ten ánimo y sigue prosperando: ya sólo te falta el Audi". Hombre, en Galapagar pega más una ranchera de esas guays que tienen ahora los ricos.

La Razón anuncia una "ofensiva de PP, PSOE y Cs en la UE: 'Torra quiere exterminar a los españoles'". Que se lo cuenten a Alemania, lo mismo les suena de algo. Es el único que no habla de la casa de los Iglesias-Montero. La protección del periódico de Rajoy a sus amiguetes podemitas supera al mismísimo Ferreras. Ni un Puntazo le dedica, ni un artículo de opinión. Sólo el rebelde de siempre, Ussía, osa saltarse la censura y les envía el "manual para mantener su chalet mono y limpio" de Dámaso Horcajillo a los nuevos millonetis. Al menos les ofrece algo útil, p'a que luego digan.

La Vanguardia está ocupada con otras cosas, es de comprender. "Torra subraya su interinidad con un acto casi de trámite". El editorial es el mismo de todos los días. Que "el conflicto no remite", que "las espadas siguen en alto", que hay que hacer política. "Las elecciones no han condenado a la mayoría independentista pero tampoco la han reforzado. Ha llegado el momento de la política. Abrir el círculo vicioso del diálogo interno para reconquistar la unidad catalana". Sí, claro, con un talibán nazi al frente.