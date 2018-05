La asociación Historiadors de Catalunya ha zanjado la polémica con respecto al número real de presidentes de la Generalidad que ha habido a través de la historia y considera que la lista comenzaría con Francesc Macià y no con los presidentes de la Diputación del General, el alejado precedente medieval de la institución tal y como la conocemos ahora. Esto convertiría a Quim Torra en el décimo presidente de la Generalidad, y no en el 131 como se viene diciendo oficialmente.

En un comunicado, la asociación explica que "la actual Generalidad de Cataluña no es heredera de la Diputación de General o Generalidad medieval. Aquella institución, formada por cuatro representantes de cada estamento: eclesiástico, nobiliario y ciudadano, tenía como máxima función la recaudación de impuestos para la Corona".

La institución actual no sólo difiere de la medieval en lo que respecta a las funciones. Según los historiadores, la generalidad medieval "no contaba con presidentes", sino que se utilizaba "el diputado eclesiástico de más edad para formar la lista" y por lo tanto, concluye la asociación de Historiadores, "los 121 primeros presidentes de la lista que hace al MHP Joaquim Torra el presidente 131, no eran presidentes."

"El listado elegido comenzaría con Francesc Macià, como primer presidente de la autonomía catalana", afirma Historiadors de Catalunya, que explica que "la utilización del término "Generalidad" se hizo a propuesta de Fernando de los Ríos, diputado andaluz del PSOE y futuro ministro de Justicia con el gobierno de Niceto Alcalá Zamora con el objetivo de poner fin a la efímera República Catalana declarada por Macià el 14 de abril de 1931".

La asociación también ha publicado la lista "más razonable en términos históricos" de los diez presidentes de la Generalidad:

Francesc Macià i Llussà

Lluis Companys i Jover

Francisco Jiménez Arenas

Josep Tarradellas i Joan

Jordi Pujol i Soley

Pasqual Maragall i Mira

José Montilla Aguilera

Artur Mas i Gavarró

Carles Puigdemont Casamajó

Joaquim Torra i Pla