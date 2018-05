Iglesias y Montero consultarán a sus bases si tienen que dimitir tras la polémica del chalé

Pablo Iglesias lo volvió a hacer. Cuando el líder de Podemos se ve en una encrucijada, pide el 'comodín' de la consulta a sus inscritos. Tras la polémica destapada por la compra de un chalé en la sierra de Madrid por valor de más de 600.000 euros junto a Irene Montero, los dirigentes morados han decidido preguntar a sus bases si pueden o no seguir adelante.

"¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General de Podemos y de la Portavocía parlamentaria?, será la pregunta que Podemos haga a sus bases y que anunciaron los dos diputados morados en una rueda de prensa que ofrecieron en la sede del partido este sábado pasadas las siete de la tarde.

Iglesias explicó que habrá dos respuestas. Una será "sí, deben seguir" y la otra "no, deben dimitir de la Secretaría General de Podemos y de la Portavocía parlamentaria y dejar el acta de diputados".

Carta denunciando "persecución"

Minutos antes de la rueda de prensa, Podemos ya había enviado a través de sus redes sociales y también por correo electrónico una carta a sus militantes en la que denunciaba la "persecución" mediática que estaban sufriendo Iglesias y Montero.

En el texto, el partido ironizaba con el diferente trato que reciben los políticos según el partido al que pertenecen. "En democracia, si eliges 'bien' el partido, si tu proyecto para España mantiene los privilegios de los poderosos, entonces, en vez de riesgos, la cosa puede tener premio: títulos universitarios sin hacer exámenes, tarjetas black, jubilaciones doradas en consejos de administración de empresas del Ibex35 (…) o simplemente que los medios de comunicación digan de ti que eres guapo e inteligente y te pongan primero en todas las encuestas", empezaban. "Pero si eliges mal el partido, si lo que persigues es que tu país sea más justo y que todo el mundo pueda tener una vida digna, segura y completa aunque que eso suponga reducir el poder y los privilegios de los de arriba, entonces, la cosa es bien distinta".

"Si eliges PODEMOS, entonces todo vale", añadían en la carta en el que aseguraban que si formas parte del partido morado, hay "que enfrentarte al acoso y la destrucción reputacional por la vía de los medios de comunicación".

"Si eliges PODEMOS, lo que te puede pasar es que te persigan hasta el hospital y fotografíen las ecografías de tus futuros hijos para que las publiquen los medios de comunicación. Lo que te puede pasar es que te persigan (también) hasta tu casa, te saquen fotos de manera posiblemente ilegal, se las vendan por 15.000€ al amigo del comisario Villarejo -llamado Eduardo Inda- y, a las pocas horas, esté tu dirección completa (donde van a habitar pronto dos bebés) circulando por los grupos de whatsapp de toda España. Mientras todos los telediarios abren con la ‘polémica’ de la casa que te has comprado honradamente", continuaba el texto en el que se preguntaban "¿Que dos cargos públicos tengan una hipoteca de 270.000 euros es motivo para abrir todos los telediarios durante tres días? Solo si eres Pablo Iglesias e Irene Montero y eres de PODEMOS. Entonces todo vale. A ningún cargo público se le hace esto, porque es acoso a sus vidas privadas". No precisaban en la carta que esa cantidad era por persona y que la hipoteca real asciende a más de 540.000 euros.

"En 2018, la manera que tiene el poder de intentar destruir a quienes quieren cambiar las cosas puede que sea más sutil o más sofisticada que en épocas pasadas. Pero el mensaje es el mismo: no te metas en política. No te metas en Podemos. Ya has visto lo que le hemos hecho a Irene Montero y a Pablo Iglesias. El siguiente puedes ser tú", finalizaba el escrito.