Cientos de venezolanos marchan en Madrid contra la "farsa" de elecciones

Cientos de venezolanos, entre ellos el exalcalde de Caracas y líder opositor venezolano Antonio Ledezma, se han manifestado esta mañana en Madrid en protesta por que consideran "farsa" de elecciones que se van a celebrar este domingo en su país y para pedir a la comunidad internacional que no respalde los resultados, así como la liberación de los presos políticos.

Asimismo, han criticado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien se encuentra en Venezuela como observador, por "decir que los comicios van a ser libres".

La marcha ha arrancado desde la Puerta de Alcalá y ha continuado hasta la Plaza de Ópera, para lo que ha sido necesario cortar la calle Alcalá unos minutos.

Los manifestantes han portado una gran bandera de Venezuela y pancartas con consignas como "Venezuela Libre", "Queremos libertad" y "No más dictadura en Venezuela". También algunos asistentes a la protesta llevaban cruces negras con los nombres de jóvenes y "presos políticos" del país.

"Queremos denunciar ante el mundo la farsa electoral que se está perpetuando y se está realizando en Venezuela y hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que siga solidaria con nuestra causa y que debe seguir presionado a una narcotiranía que quien la preside está al margen de la ley", ha dicho Ledezma a los medios.

Considera que las elecciones son una "farsa, truco, trampa y una estafa", pues "no son libres y no hay auditoría, sino observadores que son amigos incondicionales del régimen de Maduro, como Zapatero, que deja muy mal parado el gentilicio de los españoles". El líder opositor cree que los venezolanos no irán a votar: "La gente va a rebelarse quedándose en sus casas pacíficamente".

También a la protesta ha asistido el opositor venezolano Léster Toledo, huido de la justicia de su país, quien ha indicado a los periodistas que en Venezuela "hay una coronación de Nicolás Maduro en una especie de yo contra yo: no hay candidatos opositores, no hay partidos de oposición y hay un intento de lavar la cara a Maduro y su intento de seguir en el poder".

"Pedimos a la Unión Europea que no avale el resultado de las elecciones", ha señalado, para añadir que mientras siga Maduro en el poder "la crisis humanitaria y política no va a cambiar".

Los manifestantes también han proclamado consignas como "Venezuela contra el fraude electoral", "Somos Venezuela y queremos libertad", "Fuera Zapatero" y "España, escucha, únete a la lucha".