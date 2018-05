Rivera reivindica la "autoestima" de ser español con música de Marta Sánchez

La reivindicación "sin complejos" del ser y sentirse español, y de la "autoestima" como país, va a ser el gran mensaje de Albert Rivera en su asalto a La Moncloa que, de confiar en las encuestas, podría materializarse en 2020 tras una victoria electoral de Ciudadanos.

Así lo atestigua la exitosa presentación este domingo de la Plataforma España Ciudadana ante más de un millar de personas, que con banderas nacionales y de la Unión Europea abarrotaban el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, donde además del líder de Ciudadanos la gran estrella ha sido Marta Sánchez, que tras romper a llorar ante la ovación del público ha interpretado a canela su ya célebre versión del himno español.

La cantante ha sido precedida en el uso de la palabra por otras personas de la sociedad civil como el presentador Pedro García Aguado, el periodista Santiago Acosta, la escritora Jimena Bañuelos o el científico Eduardo Lopez Collazo, que han enfatizado diversos aspectos positivos de nuestro país, singularmente el sistema sanitario y la unidad frente a amenazas como la que representó la banda terrorista ETA.

Con un breve vídeo grabado se sumaba a la fiesta el ex primer ministro francés, Manuel Valls, quien no daba ninguna pista sobre si aceptará o no el ofrecimiento de Rivera para ser candidato a la alcaldía de Barcelona.

Simplemente "españoles"

El líder naranja clausuraba el acto con un discurso que evitaba referencias explícitas a la actualidad política pero que lanzaba varios dardos velados a la amenaza separatista. "En el mundo global nuestros adversarios no son los que están un poquito más a la izquierda o a la derecha, sino los que quieren destruir este país, los que nos quieren quitar derechos y libertades" afirmaba, al tiempo que vaticinaba que la plataforma hará que, a partir de ahora "ningún español volverá a pedir perdón por usar su bandera, o utilizar su lengua o sentirse partícipe de un proyecto común".

El presidente de Ciudadanos coronaba su discurso afirmando que él ve, simplemente, "españoles" en vez de "gente del mundo rural o de las ciudades, jóvenes o mayores, trabajadores o empresarios, creyentes o agnósticos".

España Ciudadana, que nace con un manifiesto fundacional, tendrá a partir de ahora un web donde gente de la sociedad civil relatará experiencias como las que se escuchaban en el acto, que ha sido el primero de una gira por toda España, coincidiendo con el ciclo electoral que se abre el año que viene.