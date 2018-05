Torra no afloja y el separatismo amenaza con algaradas

El separatismo celebra su última "jugada maestra". Se atribuye el mérito de haber forzado la reacción del Ejecutivo de Rajoy ante la propuesta de gobierno en la sombra y en "exilio" del décimo presidente de la Generalidad, Quim Torra. El portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) Eduard Pujol y el diputado de ERC Gabriel Rufián han sido los encargados de replicar en primera instancia el veto gubernativo al "Govern" de confrontación de Torra.

Aluden al supuesto de prevaricación para calificar la negativa del Gobierno a que se publique en el Boe catalán ("Diari Oficial de la Generalitat") el decreto de nombramiento de los "consellers" presos y fugados. Y a que PP y PSOE compiten con Ciudadanos en una carrera de "ultras". Aseguran además que no les ha pillado por sorpresa la prórroga del 155.

Los servicios jurídicos de la administración autonómica ya tienen el encargo formal del presidente Torra de estudiar acciones legales contra el Gobierno. El diputado de JxCat Albert Batet, que se cayó de las quinielas, ha augurado una contundente respuesta legal de la Generalidad. Se mantiene en la agenda el acto de promesa de los cargos para el miércoles y este mismo lunes está previsto que Torra gire por las cárceles donde están en prisión preventiva los Jordis, Rull, Turull, Junqueras, Romeva y Forn y Carme Forcadell y Dolors Bassa.

Podría haberlos visitado el viernes en calidad de abogado del colegio de la provincia de Barcelona, pero ha preferido hacerlo en lunes con los derechos protocolarios que asisten al representante ordinario del Estado en la comunidad catalana.

Los aspirantes a consejeros en prisión Rull y Turull han protestado enérgicamente a través de sus cuentas en Twitter. Sus abogados han recurrido al Supremo para que se les ponga en libertad y puedan ejercer de consejeros. Alegan, como los huidos, que mantienen sus derechos políticos intactos en tanto no haya una condena firme.

Calentar el ambiente

Òmnium propone una "reacción democrática unitaria" contra el mantenimiento del 155. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) insta a recuperar el espíritu del 1-O, las huelgas y algaradas de octubre y noviembre del año pasado. En el programa de Torra, "consejo de la república" en el exterior, asalto de las instituciones en el interior y dominio de las calles son las tres patas de la nueva fase del golpe.

Torra no ha movido ficha todavía. Este lunes será otra jornada simbólica en lo que considera "momento fundacional de la república". La "histórica" visita a los presos estará en el primer plano frente a la querella burocrática sobre la publicación o no en el "Diari" de los nombramientos.

En un acto celebrado hoy en Villafranca del Penedés (Barcelona), el presidente catalán ha asegurado: "No me puedo imaginar que el Gobierno español incumpla la ley. Espero que mañana se publiquen los dos decretos. No puede ser de otra manera. El presidente de la Generalitat tiene la facultad de nombrar a los consellers y espero que el Gobierno lo respete".

El separatismo apura los plazos, se recrea en la suertes del desplante y el desafío y calienta el ambiente. Se vuelven a recrear las condiciones de octubre. Los avisos por carta del Gobierno y los pasos al frente del "Govern" previos a las fugas y los encarcelamientos. En una entrevista en el diario El Punt Avui Torra ha reiterado las consignas. "Como presidente de la Generalidad iré a visitar al presidente Puigdemont con total regularidad, no sólo para explicarnos la situación política a Cataluña sino porque me explique también el cómo avanzan todos los proyectos del Consejo de la República", ha declarado.

Negociar el indulto

Preguntado por el alcance de su "oferta" de diálogo a Rajoy y sobre si es partidario de negociar el indulto, Torra ha asegurado que "en estos primeros encuentros soy partidario de que hablemos de todo y a ver hasta dónde llegamos. Si pretenden que aceptemos que demócratas catalanes pueden estar diez o quince años en las prisiones españoles, eso es absolutamente imposible".

También ha anunciado que remitirá un "reporte" a todos los jefes de Estado "de la situación política en la que se encuentra Cataluña, con presos políticos y con exiliados". Por lo demás, insiste en el "diálogo" con Rajoy. Dice que no renuncia a nada y no descarta nada.