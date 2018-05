El Mundo dice que "Gobierno, Cs y PSOE, listos para endurecer el 155 si Torra no rectifica". Ya saben, lo de conformar un gobierno con reclusos y forajidos. En fin, más día de la marmota. Lo mejor del fin de semana ha sido la campanada del caudillo Iglesias y señora. "La consulta del chalé amenaza con dinamitar Podemos". A la parejita se le ha ido la pinza y ha puesto los genitales encima de la mesa. Dice Rosell que es un "ejemplo de populismo caudillista" que "ha optado por el chantaje" a sus bases. O me aplaudís el casoplón y lo que se me antoje "o asumir la responsabilidad de su marcha de la dirección". Ponen "los aparatos de legitimación del partido en un debate interno sobre la compra del chalé al servicio de los caprichos de sus líderes. Es, sin duda, una peligrosa excentricidad abrir un debate interno sobre la compra del chalé donde vivirán Iglesias y Montero, ya que con ello convierten en cómplices a las bases del partido, cuyas críticas se intentan acallar mediante este plebiscito trampa". El lugar de hacer "autocrítica" o "encajar con cintura democrática" los reproches de los suyos por dejarlos en bragas, los marquesitos podemitas han optado por 'o conmigo hasta la muerte o me largo', aunque esto último no nos lo creemos ni de coña. "Esta huida hacia adelante es un insulto a los más de cinco millones de votantes". Menudo tipejo, se merecen que los echen. A Federico Jiménez Losantos le duele ver "a los zares de Galapagar quejándose de ver su intimidad atropellada (…) Como diría Becablack Errejón, supondrá un gran cambio de paradigma que Podemos lleve en su programa electoral el derecho a una finca digna". Santiago González flipa con el "órdago para que las bases legitimen el capricho del chalé. O La Navata o el caos (…) Durante un tiempo pensé que los dirigentes de Podemos tomaban por imbéciles a los españoles que votan a otros partidos, pero no es cierto; piensan lo mismo de los suyos". Y por lo que se ha visto hasta ahora, con razón. Raúl del Pozo consulta sobre el tema a su podemita de cabecera, Monedero. Entre las varias sandeces que le ha dicho llama la atención esta: "Cuando por ser de Podemos intentan machacarte y RTVE inventa noticias, cosa que no hacen ni con el PP ni con el PSOE ni con Ciudadanos, retírate fuera de las miradas". Caramba, Raúl, espero que replicaras a tu podemita favorito que para machaques La Sexta. Que le pregunten a Cifuentes, Casado, Rita Barberá. Eso sí, fue toda una experiencia ver a Ferreras desmelenándose la semana pasada con Casado, Camps, con lo que fuera con tal de no tocar el casoplón de los Iglesias-Montero. Hasta nos hizo tragar enterita la sesión de investidura de Garrido, que ya son ganas de perder audiencia.

El País dice que "el procés ahuyenta al alto funcionariado del Estado". Vamos, que tras los policías, los guardias civiles, ahora huyen despavoridos "el 40% de los técnicos de Hacienda" y los abogados del Estado. Aquello va a quedar como un erial con tractores. El editorial va sobre los "inquisidores inquiridos". Iglesias-Montero, que "tapan su error con un órdago a las bases de de Podemos". "Siendo ellos los que han situado el lema 'lo personal también es política' en el centro de la discusión pública no pueden extrañarse ahora de que sus decisiones inmobiliarias e hipotecarias, tan evidentemente contradictorias con su discurso anterior y con las aspiraciones que dicen representar hayan generado una intensa polémica e, incluso cuestionamiento entre sus propias bases", que están que trinan. "Confirmado que ni Iglesias ni Montero son tan distintos de aquellos por encima de los cuales se han querido situar en estos años, su reacción ha sido tan lenta como torpe. Porque en lugar de asumir su conducta y defenderla de las críticas o reconocer el error cometido y rectificar, han lanzado a su organización a denunciar los intentos del poder de querer destruirlos o de los medios de comunicación de aplicar dobles raseros con sus vidas privadas con respecto a otros". Y no contentos con denunciar cacerías en las que ellos son verdaderos maestros, "han optado por una solución insólita: lanzar un órdago a sus bases para que refrenden su proceder". A mí no me tose ni dios, ha dicho Pablo. "No solo es denunciable el cesarismo que trasluce", sino "la falta completa de límites del hiperliderazgo de Iglesias dentro de Podemos". Yo lo llamaría dictador. Sergio del Molino dice que "es una forma muy fea de buscar amparo ante lo que, evidentemente, perciben como un error estratégico gravísimo que les puede costar muchos votos (…) No creo que el apoyo de la militancia consuele del desgarro electoral, porque tan previsible es el primero como el segundo". Le tienen más miedo que a una vara verde.

ABC abre con una entrevista a la juez de los ERE, Mercedes Alaya: "Claro que sufrí presiones de Susana Díaz". Pues al juzgado. Isabel San Sebastián verbaliza el sueño húmedo de muchos. "Mira que si los echan las bases… ¿Cómo paga la hipoteca el 'proyecto familiar' Montero-Iglesias?". Ambas sabemos que no caerá esa breva. Un palacete campestre de cien millones de cucas es "un buen pico para un exprofesor universitario sin plaza en propiedad y una exbecaria aupados hasta el escaño parlamentario a base de promesas imposibles de cumplir acompañadas de señalamientos personales, críticas feroces a los ricos, descalificaciones de sus adversarios y acoso a cualquier rival mediático o político considerado un obstáculo. ¡Esto es una carrera y no las de Usain Bolt!". Ya te digo, el míster proper de la políticos nos ha dado una viva muestra de cómo se forra uno en política en un visto y no visto. Para Gabriel Albiac, "ni a EVA Perón se le hubiera ocurrido acometer un ridículo tan extremo como el que Irene Montero afrontó el jueves (...) Mucho deben los amos despreciar a sus fieles para hacerles pasar por un bochorno semejante". Y lo que haga falta. Vamos perrito, o me votas o te doy un puntapié.

La Razón dice que "Torra prescindirá de Turull y Rull para levantar el 155". Todo un detalle por parte de Puchi. Ya sólo faltan los forajidos. El periódico de Rajoy deja a un lado el culebrón podemita para centrarse en zumbar a Rivera. "La exaltación del patriotismo y de la identidad española, nada reprochable en sí misma, debe prevenir cuidadosamente cualquier riesgo de patrimonialización". "Comprendemos que los estrategas del partido naranja pretendan ampliar una base electoral que, pese al runrún de las encuestas, no es todavía lo suficientemente amplia para superar electoralmente al PP y al PSOE". Que en viejas clases medias y clases trabajadoras y en el medio rural va regularcillo, raspando el aprobado. "Esas sí son las tareas que debe afrontar Rivera". Albert, dale las gracias a Marhuenda por sus consejos, hombre.

La Vanguardia dice que "Rajoy bloquea el Govern con el apoyo de PSOE y Cs". Sí, el de los huidos y los entrullados, ese. A Enric Juliana le ha escocido el acto de Rivera ayer con Marta Sánchez. "Una Forza España sin magnate, pero con potentes apoyos mediáticos. Una Forza España cuyo principal objetivo es chuparle la méduda al PP, hasta dejarle sin sentido (…)". "Ciudadanos marca la iniciativa política gracias a la falla catalana. El PP no duerme, el PSOE les imita y Podemos se ha perdido en un jardín de Galapagar. No es poco para Forza España". Se le ve jodido. De la xenofobia nacionalista habla Antoni Puigverd. Dice que "Torra no es ni racista ni supremacista. Es un esencialista romántico". Como les cuento. Así anda el nivel en la prensa indepe.