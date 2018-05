Errejón y Urbán, ausentes en la Ejecutiva de Podemos en la que se habló del chalé

Iñigo Errejón y Miguel Urbán son las cabezas visibles de las dos familias "críticas" de Podemos. Los principales representantes de la corriente errejonista y de la Anticapitalista no han estado este lunes en la reunión que ha celebrado la dirección de su partido en la sede de la formación en la calle Princesa de Madrid. La de este lunes era una de las Ejecutivas más destacadas de los últimos meses. En ella, se iba a tratar la polémica del chalé que Pablo Iglesias e Irene Montero han comprado en la sierra de Madrid por valor de más de 600.00 euros.

Los cargos internos de Podemos tenían la posibilidad de mostrar en esta cita su conformidad o no con la estrategia del partido de los últimos días dado que Iglesias y Montero anunciaron el pasado sábado un plebiscito sobre su futuro sin consultarles.

"La iniciativa parte de la portavoz y el secretario general y hoy lo hemos debatido en el Consejo de Coordinación y todo el mundo está de acuerdo en esta consulta", ha confirmado Pablo Echenique, que no ha querido, durante la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva del partido, desvelar las ausencias de este encuentro. Lo que sí que ha querido recordar es que las normas que se votaron en Vistalegre II permiten a Iglesias hacer y deshacer convocando consultas.

"De viaje"

Desde el sector errejonista explican a Libertad Digital que su líder no ha podido asistir debido a que estaba volviendo de un viaje. En cambio, desde la dirección de Podemos justifican esta ausencia afirmando que "no es una noticia a destacar" dado que Errejón ya no "participa en ninguna porque está dedicado a la Comunidad de Madrid".

A pesar de ello, Errejón aún no ha dejado de formar parte de este órgano que dirige Podemos y que técnicamente es conocido como Consejo de Coordinación. Esta dirección de Podemos está formada por 14 personas además de Iglesias, de las cuales 10 son miembros afines al líder.

"Innecesaria"

Por su parte, Miguel Urbán tampoco se ha dado cita en Princesa porque también "estaba de viaje". El eurodiputado de Podemos se encontraba en Oviedo donde ha asegurado que la consulta es "innecesaria" y que lo que toca es denunciar el "acoso" que están sufriendo los líderes de la formación. "Están intentando de hacer de esto una campaña de xenofobia como es el caso de Vox y creo que es algo que hay que denunciar de manera tajante y clara".

Urbán ha lamentado en tierras asturianas que se intente crear "una polémica artificial" y ha recordado que Podemos es el único partido que tiene un código ético claro "que no ha cambiado". "No ha habido nada que haya cambiado para que se justifique esta consulta. Me hubieran gustado más ver consultas sobre programas que consultas de este tipo".

Urbán representa a los Anticapitalistas en la Ejecutiva de Podemos. Precisamente ha sido esta familia del partido la más crítica con la compra del chalé. Su representante, el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', dijo en un comunicado que lo que no se puede hacer es "parecernos a la casta" porque "vinimos a desalojarlos a ellos después de que hubieran estado desahuciando por miles a nuestra gente". "Ni lo he pensado ni quiero dejar de vivir y criar a mis hijos en un piso de currante en el barrio gaditano de La Viña", añade el miembro de la corriente anticapitalista en el escrito.