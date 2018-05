El Ayuntamiento de Galapagar ha dado traslado a la Guardia Civil y a la Delegación del Gobierno de las convocatorias en redes sociales frente a la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero.

En concreto, el consistorio ha dado aviso a la Benemérita y a la Delegación del Gobierno de una barbacoa multitudinaria que fue convocada a través de Facebook y a la que ya se habrían apuntado más de 60.000 personas. Fuentes del Ayuntamiento han señalado a Europa Press que han decidido informar del evento "ante las posibles aglomeraciones" que se pudieran producir en la zona.

Por el momento, la Policía Local no ha aumentado la vigilancia en la urbanización y en torno a la vivienda, en cuya fachada se colgó este domingo una pancarta dando la bienvenida a los refugiados. Explican que "no se ha puesto un dispositivo extraordinario" ya que hay uno de vigilancia "por las diferentes urbanizaciones". Fuentes de la Guardia Civil también señalan que no se ha puesto "ningún dispositivo especial".

La primera convocatoria de la barbacoa en un grupo de Facebook ha sido cerrada por parte de la red social. Sin embargo, este mismo lunes se ha creado otra muy similar, bajo la denominación "Barbacoa en la mansión de Pablo Iglesias e Irene Montero". La fecha prevista, el 2 de junio.