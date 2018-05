El casoplón de los señores Iglesias-Montero en la sierra madrileña está haciendo mucho daño en la formación morada, cuyos dirigentes se han distinguido por sus ataques sañudos a los políticos de otros partidos cuando realizaban una inversión similar. Gran parte del éxito electoral de Podemos ha consistido, precisamente, en exacerbar el odio social hacia los pudientes, a los que acusaban de disfrutar de un alto tren de vida a costa del sufrimiento de "los de abajo".

Sin embargo, las tornas han cambiado y ahora son los podemitas los que reciben esas mismas acusaciones. La compra del chalet en Galapagar por Pablo Iglesias e Irene Montero es, desde ese punto de vista, la gota que podría colmar el vaso de la paciencia de "los de abajo", hasta ahora convencidos de que sus dirigentes políticos actuarían siempre con la coherencia debida.

En esta crisis política a cuenta de Villa Tinaja, la plana mayor de las milicias podemitas ha acudido a las trincheras para tratar de salvar el honor del líder supremo y su portavoza, con la que ha iniciado un proyecto familiar de futuro por importe de 600.000 euros.

Uno de los defensores más significados de la pareja es Juan Carlos Monedero, que el domingo protagonizó un espectáculo bochornoso en el programa de Cristina Parto en La Sexta. Y es que por más que la periodista le preguntaba por la coherencia de Iglesias y Montero al comprar semejante casoplón, Monedero salía por tangente para hilaridad del público presente en el plató.

El dirigente podemita incluso se llegó a encarar con una persona del público a la que espetó: "si Eduardo Inda saca la ecografía de vuestros hijos en portada tú te enfadas. Sed honestos". Y es que, según Monedero, los dirigentes de Podemos han aguantado todos estos años porque no tienen hijos y por tanto no tienen que sufrir las críticas a sus papás, lo que dio lugar a una de las escenas más grotescas de la entrevista:

En ese momento el púbico estalló en carcajadas y aplausos.

Pero el show de Monedero estaba lejos de finalizar. Este lunes, en el programa de Ana Rosa, Monedero desataba también otra batalla campal contra Eduardo Inda, que le recordaba al podemita algunos datos sobre la residencia de la pareja.

- Inda: Relación de gastos del 'casoplón' de Pablo e Irene. Comunidad de vecinos 113 euros, impuesto de bienes e inmuebles, 188, luz 85 (me parece poco para el casoplón que es), agua 130, gas propano 185, mantenimiento de la caldera 11 y alquiler del tanque de gas 15, eso sin contar el piscinero, el jardinero y el servicio. Es decir que la casa les va a costar a los Iglesias-Montero 2.000 euros al mes. Y una última propuesta: yo propongo llamar a los hijos de Irene y Pablo Borja Mari y Pocholo

-Monedero: Entonces yo plantearía que a tus hijos les llamen otro tipo de cuestiones. Lo que has hecho con ellos no lo haces con ningún otro político. Te permites el lujo de ponerle el nombre a los hijos de los políticos. ¿Quién coño te crees que eres? No tienes derecho, Inda. Estás pudriendo la democracia en España. Eres un sinvergüenza, tío.