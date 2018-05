Pedro Sánchez, dispuesto a llevar al Senado un nuevo 155: "Todo está contemplado"

"Todas las opciones están contempladas y estarán encima de la mesa". Así de claro ha sido el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al ser preguntado por la disponbilidad del PSOE a aprobar en el Senado una nueva redacción del artículo 155 en el caso de que el presidente catalán, Quim Torra, no rectifique en la conformación de su gobierno con presos y fugados.

En rueda de prensa en Ferraz tras conocerse este fin de semana su apoyo al mantenimiento del 155, Sánchez responsabilizó a Torra de esta medida extraordinaria que no entraba en los planes iniciales de las fuerzas constitucionalistas. "Quien prolonga el artículo 155 es el señor Torrra. La responsabilidad del Estado social y democrático de derecho es cubrir un vacío institucional. Al no gobierno de Torra se le responde con la gobernabilidad de Cataluña".

Tras dejar clara la voluntad socialista a redactar un nuevo y más duro 155, el líder socialista no quiso avanzar el contenido de ese futurible texto pero, a preguntas de Libertad Digital, no descartó incluso la intervención de la televisión pública TV3. "No puedo entrar en eso pero no descartamos nada".

Aunque sí avanzó que "No vamos a permitir que la situacion de insostenibilidad se perpetúe en el tiempo" y que, de haber un nuevo 155, "no es que vaya a ser más duro o menos duro sino que serán distintos porque la naturaleza de la crisis también será distinta".

En la línea de endurecimiento en el discurso de los últimos días, el secretario general comenzó comenzó su comparecencia acusando de racismo y xenofobia al nuevo presidente de Cataluña: "con la elección de Torra se ha destapado el racismo y la xenofobia del secesionismo". Y dijo desconocer si rectificará en la formación de su Gobierno: "No se si va a rectificar. Tiene que preguntárselo al señor Torra. Me gustaría que lo hiciera".