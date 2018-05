Pablo Iglesias renuncia a la Moncloa: "Toca dejarse de disimulos y arramplar con el botín"

El Mundo abre con Venezuela. "El Gobierno, sobre Zapatero: 'Ha perdido toda credibilidad'. 'No nos representa'". Ya. A ver cuánto tarda Rajoy en desmentirlo. La foto, para el tour que se hizo ayer el talibán Torra por las prisiones madrileñas. "La xenofobia de Torra desenmascara el procés en la UE. La diplomacia española comprueba que los textos del president empiezan a cambiar la visión de Bruselas". ¿Ven como no era tan difícil? ¿A qué esperan para elaborar un dossier con declaraciones de Pujol, su señora esposa, Artur Mas, Duran Lleida o Junqueras con los andaluces, los extremeños, el gen francés, para que vean que Torra no es un caso único? Pero volvamos al casoplón de los reyes de Podemos que nos están dando tan grandes momentos. David Gistau se teme lo peor. "Por más que cueste, en algún momento tendremos que dar por exprimido el argumento del chalé que tan felices nos ha hecho durante unos cuantos de los fugaces días del columnista". Pero mientras, oye, a dar caña. "Parece que Iglesias sabe que ya tocó techo, que pasó su oportunidad de gobernar, que los nuevos argumentos políticos lo descolocan e invalidan como charlatán curativo, y que ahora toca dejarse de disimulos y arramplar con el botín mientras se pueda. Partiendo de la pretensión de asaltar los cielos y hacer la Transición verdadera, se quedarán en un chalé". Bueno, menos da una piedra, tampoco es para hacerle ascos. Como dice Arcadi Espada, "es difícil señalar un político más torpe y limitado, que haya echado a perder tan grandes oportunidades como este Pablo Iglesias Turrión, que se iba a comer el mundo y el mundo se lo ha comido en apenas dos bocaditos". Eso sí, según Rafa Latorre quiere morir matando a los suyos, porque el plebiscito impuesto por la parejita 'o mi chalé o yo' "no va contra Inda. Va contra Kichi". Ya ves, un hombre llamado a cambiar el mundo y algo tan básico como el amor y los churumbeles se lo llevan por delante. Cómo es la vida.

El País dice que "Torra mantiene el desafío con los exconsejeros presos". Félix de Azúa está como unas pascuas. "Las cosas no pueden ir mejor: en muy escasos días se le ha caído la máscara a dos de los más farisaicos elementos de la política española. El pobre Iglesias, bajo cuyo disfraz de sin techo se cobijaba un ricacho algo hortera, y el nacionalismo catalán, tras cuyas sonrisas curiales se disimulaba la navaja oxidada de los quinquis (...) Ahora ya está claro, tenemos en España una banda neofascista encabezada por Torra... Menos mal". Uf, sí, qué alivio, visto así. A Cebrián se le atragantó el acto de Rivera con Marta Sánchez por "los guiños al nacionalismo español". Le molestaron especialmente dos cosas: "Las lágrimas de Marta Sánchez tras cantar los versos que ella misma ha puesto a la Marcha Real" y las banderas. "No existe, salvo en la estrategia del independentismo, una batalla entre la nación española y la catalana, así que no deberían usarse símbolos que son de todos como perdigones para erosionar a los rivales". Qué manía le tiene Cebrián a la bandera, no puede con ella. Rubén Amón, fuera de sí, llama al acto "delirio patriotero". "Albert Rivera le ha dado una mano de pintura a la bandera de Ciudadanos en el umbral del delirium tremens (…) Ha exagerado hasta límites inconcebibles el fervor nacionalista. Incluida la caricatura de Marta Sánchez en el papel telonero de Mariana Pineda". Sí, puede que lo de Marta Sánchez estuviera un poco sobreactuado. "Y sin embargo te quiero" le sale mucho mejor. Y advierte a Rivera. "En la pelea con el PP puede ahuyentar a los votantes de centroizquierda que observaban en Rivera una alternativa aseada y verosímil al marasmo del socialismo". Vamos, que el domingo se cargó el apoyo de El País. Claro, que un periódico que hace una semana le regala una página a Maduro para hacer propaganda de su dictadura y hoy viene con un editorial titulado "repudio a Maduro", en fin...

ABC dice que "el gobierno gana tiempo para salvar los presupuestos". Pues no le queda mucho. Hermann Tertsch alerta de que la situación se está complicando en Cataluña después de que ayer se liaran a tortas en una playa. "Estamos en vísperas de los primeros enfrentamientos civiles serios entre españoles desde la Guerra Civil (…) Se van a dar muy pronto en Cataluña las primeras peleas violentas entre catalanes separatistas y no separatistas. Es lo que muchos temían, se va a llegar a las manos". Ya han llegado a las manos y sí, la cosa se va a poner peor. Mientras, disfrutemos del chaletóngate. "Iglesias puede tirar por la borda toda su carrera por un chalé en Galapagar", dice Cuartango como si fuera una mala noticia. No es sólo el chalé. Es Irene, los mellizos y que en su vida se hubiera imaginado que en un par de añitos pudiera comprarse el casoplón y codearse con la flor y nada de la sociedad. Cómo mola ser político, ¿eh Pablo?

La Razón tranquiliza al ABC. "El PNV votará hoy sí a los presupuestos con la mirada puesta en Cataluña". Pero vamos, de reojillo. Lo siento, machos, por el 155, pero Rajoy nos va a dar un pastizal y no podemos dejarle caer, que tiene a Rivera pisándole los talones. Y parece que Marhuenda ha dado vía libre a hablar de nosotras Pablo e Irene. Debe ser que ayer al fin Ferreras se decidió a tomar cartas en el asunto. Una cosa es hacer un favor a un amigo y otra quedarse sin audiencia. Fernando Rayón, por ejemplo, dice que "están intentando legitimar su desembolso con una votación sobre su continuidad. Iglesias y Montero han decidido todo o nada y han metido a su partido en una alternativa intolerable". José María Marco cree que "la burbuja hiperideologizada en la que viven los dirigentes de Podemos anula la percepción de la realidad, los mantenga encerrados en una ingenuidad infantil y vuelva irrelevantes las consecuencias de sus propios actos". Son los amos de Podemos, lo saben y como tales se comportan, tampoco hay que darle muchas más vueltas. También contribuye, continúa Marco, "esa parte de los medios de comunicación que durante mucho tiempo ha cuidado con mimo a Pablo Iglesias, que hizo de Podemos un partido creíble". Vamos, los socios de La Razón. Y Ussía hace una apuesta: "Ganará de manera apabullante el sí al chalé". Qué listo, eso lo sabe cualquiera, por eso se han atrevido a imponer una consulta por sus genitales, sin preguntar a nadie, como si fueran los señores del castillo, no te joroba.

La Vanguardia dice que "Rajoy mantiene el 155 pese a la votación del presupuesto". Godó pide ayuda a Pedro Sánchez, que ya es estar desesperado. "Su intervención conciliadora y con visión de futuro en Cataluña sería más que bienvenida". Pero tiene que mover un poco el culo, tiene un "perfil demasiado discreto", "acaso necesite un mayor empuje". "Si da su apoyo a la confrontación, puede acabar siendo superado por partidos más jóvenes, más expeditivos, menos dialogantes". Otros que están muertos de miedo con Rivera.