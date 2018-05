En Podemos reina la preocupación. Este martes se ha abierto la consulta en la que sus bases decidirán si Pablo Iglesias e Irene Montero tienen que dimitir tras la polémica compra del chalé de 600.000 euros. En el partido morado no dudan de que el resultado será "sí", pero lo que crea temor es la participación en este proceso interno y también el porcentaje que respalde a su líder.

En Vistalegre II, votaron 155.190 personas y a Iglesias le apoyó un 89% de los que participaron en esa consulta (128.743 personas).

Para que la diferencia no sea abismal, un grupo de afines al secretario general de Podemos han iniciado una campaña en las redes sociales coincidiendo con el arranque de la consulta para pedir el voto a favor de sus dirigentes.

A través del canal de mensajería Telegram, una página de Facebook y una etiqueta de Twitter, han creado la campaña de "apoyo a Irene Montero y Pablo Iglesias contra el acoso que están sufriendo".

También dan una serie de instrucciones para la campaña en Twitter: "Importante incluir el enlace de votaciones en toda publicación de Twiter", "poned un tuit cada 7 minutos y entre tuit y tuit no hagáis más de 5 retuits para que no os penalicen" o "no citéis muchos tuits sólo con el HT o Twitter lo detecta y lo penaliza".

Algunos diputados morados como Meri Pita o el secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro ya se han sumado a la campaña.