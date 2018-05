Podemos inicia su consulta con un partido resquebrajado en el que se multiplican los ataques

Podemos se rompe en un momento crítico de la historia del partido. En el día en que se ha abierto la consulta para que sus bases decidan si Pablo Iglesias e Irene Montero deben dimitir tras la polémica comprar de un chalé de 600.000 euros, sus representantes se han dedicado a echar más leña al fuego.

El clima en la formación es irrespirable. La orden desde arriba es clara: hay que cerrar filas en torno a Iglesias y Montero. Hay que hacer campaña por el sí y a los que no están de acuerdo con esta línea oficial marcada por el aparato, se les ataca.

Un ejemplo de este ofensiva la ha protagonizado Juan Carlos Monedero. El fundador de Podemos, que en los últimos días se han convertido en la voz morada en los medios de comunicación, ha cargado directamente contra aquellos que se han atrevido en las últimas horas a alzar la voz contra Pablo Iglesias.

Los Anticapitalistas

Sus ataques han tenido un blanco: los Anticapitalistas. Especialmente su representante José María Gozález ‘Kichi’, que el pasado viernes pidió a sus dirigentes "no parecerse a la casta" y "parecerse al pueblo que nos eligió y al que seguimos siendo leales" y añadía que no se iba a mudar de su "piso de currante". A estas críticas del alcalde de Cádiz, se sumaron las de la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, que pidió directamente que se "retirase" la consulta. "Es una irresponsabilidad" e implica "cargar sobre la espalda" del partido una decisión personal: "Las consultas están para otras cosas", dijo la anticapitalista.

Según Juan Carlos Monedero, los miembros de la corriente Anticapitalista de Podemos no son unos "revolucionarios". "Lo que son es revoltosos", ha asegurado en Radio Euskadi. "Su figura más emblemática, que es el acalde de Cádiz, que cuando tiene que representar a los gaditanos tiene que vender fragatas a Arabia Saudí", añadía. Y lanzaba un ataque personal a José María González 'Kichi': "Cuando dice 'Kichi' que quiere mantener su piso de currante, yo espero que no lo mantenga. Creo que todos quieren que sus hijos prosperen, ojalá todo el mundo pudiera prosperar. No hay nada de idea de progreso en esa idea de seguir anclado".

Y no lo dejaba ahí, "Izquierda Anticapitalista quiere aprovechar esto para intentar sacar pecho e intentar representar un espacio mayor, allá ellos", proseguía para luego preguntarse si "representar a la gente más golpeada te obliga a ser también parte de los golpeados. ¿Qué concepción es esa de la izquierda? ¿Qué pasa, que tenemos que tenemos que vivir en chabolas como en los años 70 porque eso nos haría más de izquierdas?".

"Perjudicado o muy perjudicado"

Con este panorama, Podemos inicia una consulta que terminará el próximo domingo. Pero más allá de lo que decidan los inscritos, sus dirigentes quedarán marcados por esta polémica. "Pablo Iglesias puede salir perjudicado o muy perjudicado", dicen miembros del sector errejonista del partido que en público callan y respaldan.

En cambio, en privado, explican que en el mejor de los casos, la participación y el apoyo pueden ser similares a los de Vistalegre II (donde votaron 155.190 personas y a Iglesias le apoyó un 89% de los que participaron en esa consulta, 128.743 personas). Con ese resultado, saldría "perjudicado" por la polémica pero lo ven "superable". Pero en el caso de que la participación sea menor y también el respaldo, eso se convertiría en una debacle sin precedentes.