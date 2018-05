Torra: "Sólo hay un presidente de la Generalidad y mandaré yo, no Puigdemont"

El décimo presidente de la Generalidad, Quim Torra, comienza a creerse el cargo. "Solo hay un presidente de la Generalidad y es Quim Torra. Mandaré yo, no Puigdemont", ha llegado a declarar en una entrevista realizada en la emisora Rac 1, de La Vanguardia, en respuesta a una pregunta sobre el papel de su mentor y padrino. Torra admite, eso sí, que el objetivo de su mandato no es otro que restituir en el cargo al anterior presidente, que viajará con regularidad a Berlín a cuenta de la Generalidad para despachar con Puigdemont, a quien se ha referido como "líder de la coalición parlamentaria", y que está en contacto "casi a diario" con el prófugo. Respecto al despacho de Puigdemont, Torra no lo ha ocupado porque está en obras, cambio de parqué y ha negado que su predecesor le haya prohibido utilizar el escritorio de Companys.

Además, ha insistido en su teoría de las "oportunidades" y el "momentum" para reprochar que no implantase la república tras el referéndum ilegal del 1-O: "Había un momento para declarar la independencia el 10 de octubre, lo ha dicho el propio Puigdemont, y pienso que esa era la fecha", ha manifestado Torra.

En cuanto a los nombramientos de reclusos y prófugos, ha advertido al Gobierno que emprenderá acciones legales si impide la publicación en el Boe catalán, el "Diari Oficial de la Generalitat". Considera que finalmente el Ejecutivo se verá obligado a ceder gracias a la presión del PNV para que levante el 155 a cambio de la aprobación de los Presupuestos. "Los vascos son gente de honor", remachó.

Todavía no ha hablado con Mariano Rajoy, pero aprecia su contención frente a Pedro Sànchez y Albert Rivera. De Sànchez se queja de que le llamara "racista" precisamente a él, que dice haber luchado toda su vida "contra el fascismo, la xenofobia y el racismo".

Incidente en el aeropuerto

Torra también ha aludido a Enric Millo, el delegado del Gobierno en Cataluña, que ayer le impidió utilizar la sala de autoridades del aeropuerto de El Prat. Según Torra, en las prisiones sí que sintió tratado como presidente del Govern, mientras que en aeropuerto se vio obligado a pasar los controles de seguridad con el resto de los pasajeros a pesar de las protestas de su séquito. En el campo del Barcelona el pasado domingo tampoco ocupó el asiento que se destina al presidente de la Generalidad. Desconocía que hubiera un sitio a tal efecto en el palco y el club no le avisó, ha dicho Torra.

Apoyo a los CDR

También ha hablado de los incidentes registrados en la playa de Canet entre miembros de un Comité de Defensa de la República (CDR) y componentes de los Grupos de Defensa y Resistencia (GDR) contrarios al separatismo a causa de las cruces amarillas con las que los separatistas han empezado a "decorar" las zonas turísticas. "No podemos permitir que estos grupos fascistas actúen en nuestro país", ha dicho Torra seguramente en alusión a los segundos porque presume de tener a toda la familia apuntada a los primeros.

La posibilidad de la cárcel

En relación a la posibilidad de acabar en la cárcel, Torra ha asegurado: "Yo estoy dispuesto a servir al pueblo de Cataluña hasta donde el pueblo de Cataluña quiera que le sirva. Por tanto, es que no tengo ningún otro límite. No sé qué puede suponer eso. Yo lo que le digo es que no tengo ningún tipo de miedo a hacer lo que tengo que hacer si el pueblo de Cataluña cree que se debe hacer". Sin embargo, su esposa declaró el sábado en La Vanguardia que antes que la cárcel prefiere el exilio, que sería en Suiza, abundó.