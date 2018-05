Los perros no encuentran señales de vida en el derrumbe de Madrid

El jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Eugenio Amores, ha confirmado que los perros "no han marcado ningún punto" con señales de vida. "Estamos utilizando medios pesados con lo cual nos permite avanzar más rápido, pero las labores son extremadamente laboriosas porque los forzados del edifico eran todos metálicos con lo cual todas las viguetas han caído y se han clavado como si fuesen agujas en los escombros".

"Los perros acaban de entrar pero no han marcado ningún punto. Estamos metiendo perros de vivos y perros de muertos, lo que pasa es que los perros de muertos dan menos fiabilidad" porque, si no estuvieran vivos, "que no lo desechamos, los cuerpos no habrían entrado todavía en descomposición" por lo que es difícil detectarlos, ha dicho Amores.

El jefe de Bomberos no ha podido precisar dónde podrían estar atrapados, ya que tras el derrumbe los obreros podrían haber sido arrastrados a cualquier otro lugar del que estaban trabajando " y estar en lugares más profundos".

Sobre las causas del derrumbe, Eugenio Amores no se ha querido pronunciar. "A nosotros ahora mismo solo nos guía intenar encontrar a las dos personas desaparecidas y no tenemos ningún otro objetivo".

Según el supervisor de guardia de los Bomberos, Rafael Ferrandi, los trabajos continúan constantemente. "No hemos interrumpido en ningún momento las labores de desescombro. En la actualidad seguimos trabajando en la zona marcada por los perros en una planta baja, en el interior, y estamos trabajando ahora mismo en una operación muy delicada en la calle Viriato retirando vigas desde arriba que están como cuchillos. Vamos a tirar ese muro para hacer una zona más estable".

Asegura Ferrandi que los especialistas han avanzado mucho y "todavía seguimos avanzando con esperanzas" de encontrar a los obreros con vida. "Pero el trabajo es muy delicado y muy complicado, seguramente tenderemos que parar en algún momento el desescombro" porque hay una zona "absolutamente inestable y trabajar en él es un riesgo inasumible. Pese a eso continuamos trabajando, en ningún momento hemos parado y continuamos con la esperanza".

El bombero informó también de que han logrado meter una máquina en el interior "que nos ha ayudado muchísimo, pero es un desescombro manual, la máquina hace una limpieza en alguna viga y sacamos la viga una a una intentando que tenga un principio y un por si hubiera un cuerpo, no dañarlo".

En el rescate de los trabajadores trabajan 50 bomberos con el brazo extensible más grande de España. "Está todo muy controlado".