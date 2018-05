Los ataques de Juan Carlos Monedero a José María González Kichi no han hecho que el acalde de Cádiz se amedrente. El edil andaluz ha publicado una "carta abierta" dirigida al fundador de Podemos en la que le dice que "difícilmente nos van a perdonar que nos equivoquemos de bando.Hay muchas Españas y nosotros nos debemos a la de la gente humilde".

El Kichi fue uno de los primeros en criticar a Irene Montero y a Pablo Iglesias por la compra del chalé de más de 600.000 euros en la sierra de Madrid. El pasado viernes pidió a sus dirigentes "no parecerse a la casta" y "parecerse al pueblo que nos eligió y al que seguimos siendo leales" y añadía que no se iba a mudar de su "piso de currante". Estas palabras encontraron respuesta este martes en Juan Carlos Monedero que le acusó de intentar utilizar esta polémica a su favor.

"Nos molesta como una ardentía que imiten nuestro acento"

En el texto, publicado en El Diario de Cádiz, José María González comienza explicando a Monedero que "hay cosas que es mejor decirlas porque de no decirlas se enquistan y se vuelven cancerosas". Y lanza el primer dardo: "Así que voy a hablarte Juan Carlos, a ti que tocabas palmas y cantabas algo parecido difícilmente a una alegría extraña y burlona en tus mítines en Andalucía. Me quedé con ganas de decirte, Juan Carlos, que a la gente de Cádiz y de Andalucía nos molesta como una ardentía que imiten nuestro acento, que toqueteen nuestro arte con descuido, con malaje, Juan Carlos. Todo con ange se puede respetar y comprender en mi tierra, casi todo, pero con malaje nada, por buenas las intenciones que se alberguen, con malaje nada sienta bien aquí. Tendría que dedicar mucho tiempo a explicarte esto del ange".

Y prosigue insistiendo en que "el código ético en Podemos no es una mera formalidad", sino una "garantía para vivir como la gente,incluso si siendo conocido resulta incómodo" y deja claro a continuación que considera que "lo que están haciendo con Pablo e Irene me parece atroz y me encontrarán al lado, si me quieren, frente a la extrema derecha mediática o política". Relata que aunque a él no le ha "molestado mucho" la prensa, sí que se han publicado fotos junto a su pareja, Teresa Rodríguez, en una cafetería del Algarve, tomando cerveza en la playa gaditana de La Caleta o "una columna muy malaje en la que se toqueteaba la vida de toda mi familia incluidos mis hijos". "Es soportable, de momento lo es", continúa.

"Lo que pesa es una abuela, vecina tuya, diciéndote que no come para que coman sus nietos, un vecino con los ojos arrasados por la desesperanza de un desempleo de diez años, una madre joven y desdentada a la que los servicios sociales han vuelto a 'quitarle' un hijo (…) esa presión de los de abajo la que me obliga a no poder rechazar carga de trabajo para los Astilleros" y le reprocha a Monedero que "haya manifestado que 'vendo armas a la dictadura de Arabia Saudí' como si tuviera un arsenal en el Ayuntamiento o en mi casa de 40 metros cuadrados".

"Prefiero equivocarme con mi gente que acertar solo"

"Yo puedo haber incurrido en contradicciones en mi gestión, con mi mera opinión sobre la carga de trabajo militar o la condecoración de la patrona de la ciudad, pero nunca lo hice para beneficio propio, lo hice para, si me equivocaba, equivocarme con mi pueblo. Porque ante la duda prefiero equivocarme con mi gente que acertar solo", subraya Kichi. "La gente está dispuesta a perdonarnos que nos equivoquemos con casi todo, que nos pasemos de rojos, que nos quedemos cortos de rojos, que nos pasemos de puros, que asumamos contradicciones, pero difícilmente nos van a perdonar que nos equivoquemos de bando, porque, como tú y yo sabemos, diga lo que diga Ciudadanos (Cs), hay muchas Españas y nosotros nos debemos a la de la gente humilde", sentencia.

"He apoyado a Kichi siempre"

Ha sido el propio Pablo Iglesias el que en los pasillos del Congreso ha respondido a la carta del alcalde de Cádiz. "Yo creo que nuestros adversarios no están dentro de Podemos están fuera, y yo he apoyado a Kichi siempre", ha advertido el líder de Podemos recordando cuando "se le cuestionó cuando dio una medalla a una virgen", con su cambio de opinión sobre las fragatas, "yo le defendí".

"Yo no le voy a pedir a él que me defienda pero yo le voy a seguir apoyando porque es el mejor alcalde que puede tener Cádiz", ha finalizado con semblante serio.