Jiménez Losantos exige elecciones de inmediato "por el bien de España y del PP"

El Mundo dice que "Zaplana cae al repatriar las comisiones de su época dorada". Parece que la edad le ha vuelto torpe. ¿Acaso no sabía que les estaban vigilando? Federico Jiménez Losantos lo tiene claro: "Por el bien de España y la propia supervivencia del PP, deberían convocarse de inmediato elecciones generales (…) Si Mariano se va ahora, tal vez no acabe conducido por la Guardia Civil. No lo sé. Pero se vaya o se quede, debería dejar que los españoles forjen en las urnas un gobierno de España digno de ambos nombres. Este no lo es". Deja que te eche una mano en lo de que Mariano 'se vaya o se quede', Federico. Se queda. Y si no me falla la intuición, será el candidato en las próximas elecciones sean cuando sean. Lucía Méndez se sumerge en el estado de ánimo del PP. Que si "la detención de Zaplana ha dejado al PP sin palabras", que si "por qué precisamente ahora, ya es mala suerte". Hombre, teniendo en cuenta que todos los días cae alguno lo de la mala suerte no es una excusa. Para tener información exhaustiva sobre los sentimientos peperos pinche aquí. A Pablo Iglesias le sale un defensor inesperado… o no. Anson pone al Señor de Podemos por las nubes: "Inteligente, serio, capaz". No alaba su coherencia, una pena. "Las afirmaciones hechas por Pablo Iglesias en otra época, y que hoy se esgrimen fuera de contexto, se han vuelto contra él. Pero con varios millones de votos a la espalda, con un trabajo abrumador y una dedicación a tiempo completo, con una familia a la que atender y unos niños que llegan, parece lógico y razonable que aspire a una vida más cómoda", dice Anson. Debió escribir la columna antes de oírle llorar por su ciclomotor perdido. "Al líder de Podemos hay que combatirle desde la altura ideológica, no desde los albañales". Si se aclara de cuál es su altura ideológica, porque hasta ahora era los de abajo contra los de arriba, empoderar a La Gente, la Casta, la Trama y cosas así. "Quiero dejar claro que yo no me sumo a la cacería". Mira Pablo, un apoyo más en el pabliscito.

El País le dedica a Zaplana las páginas y páginas que no le ha dedicado a la Gürtel socialista de Valencia. "Zaplana blanqueó más de 10 millones de cobros ilegales". El editorial es antológico en el periódico que trató de tapar toda la corrupción de los gobiernos de Felipe González. "Ha sido una vergonzosa manera de hacer política que el electorado no parece dispuesto a perdonarle de nuevo. A este partido se le debe también fundamentalmente el desprestigio de la política y la escasa confianza de los ciudadanos en sus instituciones democráticas". Javier Ayuso emula al exalcalde de Getafe Pedro Castro y los "tontos de los cojones que votan al PP". "Es difícil comprender cómo hay más de siete millones de personas que votan al PP". En fin, eso sería un debate casi metafísico. Es difícil comprender cómo hay millones de personas que votan al PSOE sabiendo que es lo mismo que votar Podemos, cómo hay cinco millones de conciudadanos que votan a Pablo Iglesias y así hasta el infinito, cómo unos millones votan al Rivera del PP y otros millones al Rivera del PSOE. El misterio de los motivos de los votantes es inescrutable.

ABC dice que "Zaplana ocultaba las mordidas en Luxemburgo". Y es el único periódico que da relevancia a lo del número 2 de Montoro. "Investigan por cohecho al numero 2 de Montoro en Hacienda". El editorial dice que "Génova reaccionó ayer de inmediato suspendiendo a Zaplana de militancia, pero lo cierto es que parece incapaz de encontrar un respiro en la sucesión de casos de corrupción (…). Es evidente que la dirección del PP no supo atajar a tiempo la corrupción, si bien en los últimos años ha endurecido como ningún otro gobierno la legislación para combatir esa lacra. El daño que esas conductas delictivas han hecho al partido es monumental, queda por saber si es irreversible". No hombre, mira lo que pasó con el PSOE de González y ahí están. Rosa Belmonte comenta la frenética actividad quijotesca de Monedero en defensa de los reyes podemitas. "Monedero sigue de gira como especialista aficionado en gestión de crisis para trata de arreglar lo de Casapagar". A hostia limpia eso sí, casi se pegó con Cristina Pardo, con Inda y ayer se lió a bofetadas con Kichi. Anda, Pablo, dile a tu colega que se tome la pastilla. La de tranquilizarse, eh, no vaya a haber confusiones.

La Razón dobla la apuesta de El País. "La Guardia Civil apunta a que Zaplana desvió más de 20 millones al extranjero". Con más cara que espalda, Marhuenda sermonea sobre la presunción de inocencia. "Debemos insistir en ello, pues la pena de telediario es una aberración que nos degrada". Pues díselo a tu socio de La Sexta, el paredón televisivo de políticos peperos. Ely del Valle comenta el chaletóngate. Por supuesto que tiene derecho a comprar la casa que quiera o pueda, "lo que se critica a Irene y a Pablo es que se hayan convertido en el paradigma del consejos vendo que para mí no tengo. Y es que no se han cortado un pelo: chalé con de todo en municipio regido por el PP y ubicado en la zona que desde siempre ha gustado a la casta". Pues Pablo dice que tiene un disgusto del diez. Que a él le mola el autobús, la moto, el metro, vamos, le faltó decir que le había obligado Irene. Oye Pablo, si no lo quieres yo acepto encantada que me regales el chalé. No sabría qué hacer con la tinaja, pero ya se me ocurrirá algo.

La Vanguardia dice que "el tribunal alemán rechaza los cargos de rebelión y sedición", que Puchi seguirá libre y que se pasa la justicia española por el forro. El nacionalista Antoni Puigverd señala hoy las consecuencias del apoyo de Alemania al golpe. "Si no cambian radicalmente las cosas, la violencia avanzará hasta cronificarse". Alemania siempre en el centro de todos los conflictos de Europa. Ahora, cómplices de los nazis catalanes y refugio de racistas forajidos, hay quien nunca aprende. Por cierto que lleva La Vanguardia un editorial que se titula "la corrupción como política". Y no, no se refiere a los Pujol.