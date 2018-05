Llevan al juez la lista de 85 afines al PSOE enchufados en la fundación de parados de la Junta

El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha denunciado judicialmente que los 85 trabajadores relacionados y vinculados al PSOE enchufados en la FAFFE, cuyo fin era formar parados, lo fueron simplemente por clientelismo político o nepotismo.

No son todos, pero contiene 85 nombres concretos y definidos. Son los considerados como enchufados afines al PSOE relacionados por el Sindicato Andaluz de Funcionarios y que, en buena parte, ya fueron listados por Libertad Digital en una legendaria Lista del Decretazo, publicada en varias entregas hace, nada menos, ocho años.

Aunque fueron contratados por la FAFFE, tras la desaparición de la Fundación, siguen trabajando en la Junta, como subraya El Mundo, ya que pasaron de la FAFFE al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Entre ellos, destacan el exalcalde socialista de Lebrija, Antonio Torres; Carmen Ibanco, esposa del actual alcalde socialista de Sevilla, Juan Espada, e incluso una sobrina de Cándido Méndez. Además, se cita a familiares del ex vicepresidente de la Junta y ex secretario de Estado, Gaspar Zarrías, del ex vicesecretario general del PSOE andaluz y exconsejero, Luis Pizarro, entre muchos otros.

Para el Sindicato Andaluz de Funcionarios, estas contrataciones, que la UCO convierte en 200 cuando menos, podrían ser constitutivas de presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa, cohecho y tráfico de influencias.

Recuérdese que la FAFFE fue creada en enero de 2003, siendo consejero del ramo el enjuiciado por los ERE José Antonio Viera. Comenzó con 120 empleados y terminó teniendo 1.700. Aunque se extinguió en 2011, todos los trabajadores quedaron integrados en el Servicio Andaluz de Empleo.