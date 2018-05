Rajoy se asegura la legislatura tras el "sí" del PNV a los Presupuestos

Mariano Rajoy logró su principal objetivo. Aquél por el que ha arriesgado tanto, por el que tanto ha dado al PNV. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 supone para el presidente agotar la legislatura y empezar desde ya a dar buenas noticias con las que intentar recuperar de una vez por todas la iniciativa política. Más pensiones, más inversiones, más gasto a repartir. El equipo del presidente no escondió su satisfacción tras el "sí" de los nacionalistas vascos, a pesar de la vigencia del artículo 155 de la Constitución. "Un éxito", se felicitaron.

El PP puso en valor un pacto "con 7 partidos, algunos de ellos antagónicos entre sí". El presidente logró el apoyo de Ciudadanos a pesar de su distanciamiento cada vez mayor con Albert Rivera, pero la clave era lograr el respaldo de los cinco diputados del PNV. Se afanó en la negociación y cedió al máximo en página económica, llegando a rectificar su discurso sobre las pensiones. Públicamente, negó que acordara un acercamiento de presos etarras o la cesión de la Seguridad Social. Pero seguía estando el escollo catalán. Y, teatro o no, los nacionalistas mantuvieron el suspense hasta el último minuto y anunciaron su "sí" poco antes de la votación.

Así las cosas, pasadas las 20:00 horas, el panel de votaciones se iluminó en verde con una mayoría favorable al Gobierno. Las cuentas públicas se aprobaban con los 176 votos a favor de PP, Cs, PNV, UPN, Foro Asturias, Nueva Canarias y CC.

Las razones del PNV

Una votación sin sorpresas ya que el PNV anunció su decisión sobre el sentido de su voto cuatro horas antes con la publicación de un comunicado en el que defendían "la responsabilidad" del Grupo Vasco para evitar un adelanto electoral en Cataluña y en España. Pero el argumento que suscitó la polémica fue el explicado minutos después por el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, al asegurar tener "conocimiento de causa" de "la conformación de un govern sin tacha en Cataluña que haga efectivo el levantamiento del 155". "Es inminente, es cuestión de poco tiempo", dijo. "No lo digo a humo de pajas sino con conocimiento de causa", aseguró.

Esteban utilizó nuevamente el suspense sobre esta cuestión para captar la atención de la prensa y esquivar así las preguntas sobre su rectificación tras haberse comprometido a no apoyar los PGE si no se levantaba el 155. "Le podría dar muchos detalles y hasta nombres… pero no lo voy a hacer". Sólo desveló que "mis inputs son catalanes" y que "aquí todo el mundo ha hablado con todo el mundo. Claro. Porque si no no se haría política. Y cuando digo todo el mundo digo todo el mundo".

Las afirmaciones del portavoz del PNV fueron rápidamente valoradas por los grupos en los pasillos del Congreso siendo el más contundente el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta: "Es curioso que el partido que ganó las elecciones en Cataluña no tenga noticias sobre el 155 y sí las tenga el Partido Nacionalista Vasco". Curioso o no, fuentes de la dirección del PSOE confirmaron haber recibido esa misma información desde el PSC: la inminente rectificación de Quim Torra. "Están deseando tener un nuevo gobierno y empezar a gobernar. Es lo lógico. Ya lo sabíamos", aseguraron.

Una doble gobernabilidad ya que a la regional en Cataluña se le suma la nacional. El ‘sí quiero’ del PNV da un balón de oxígeno a Rajoy, que le permite terminar la legislatura tal y como reconocía el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. "Esto le supone al Gobierno salvar los Presupuestos y obviamente encara un año más", dijo.

Algo que hacía respirar a la cúpula del PP y a su coordinador general, Fernando Martínez-Maillo. "Es una buena noticia para toda España. Es un año más para ejecutar el presupuesto y eso es lo más relevante", destacó, obviando el hecho de que una prórroga a estas cuentas públicas en 2019 le permitiría al Gobierno ahorrarse el trago de negociar unos nuevos PGE y terminar sin problemas la legislatura.